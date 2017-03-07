Экс-футболист "Дижона" Юсеф Туати умер после столкновения с автомобилем певицы Дженифер

Алжирский футболист Юсеф Туати, ранее выступавший за "Дижон", скончался в возрасте 27 лет после столкновения автомобиля, в котором он находился, и микроавтобуса, где ехала французская певица Дженифер, сообщает RMC Sport.Кроме Туати в аварии, произошедшей неподалеку от французского города Сенлис, погибла 23-летняя женщина. Микроавтобус певицы Дженифер возвращался в Париж после концерта в Брюсселе.