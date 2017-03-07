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СМИ: "Спартак" по рекомендации Массимо Карреры расстанется с пятью футболистами

Руководство "Спартака" по совету главного тренера команды Массимо Карреры может расстаться с 5 футболистами, передает ФАН.

В список игроков, с которыми могут расстаться, вошли защитники Маурисио, Сердар Таски, Андрей Ещенко и полузащитники Лоренсо Мельгарехо и Ивелин Попов.

Ожидается, что окончательное решение по игрокам будет принято на основе оценки результатов команды по окончании сезона. С продажи пятерых футболистов "Спартак" может выручить порядка 12 млн евро.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:59
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№53 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:42) #
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online

Ещенко и Попов - не согласен.... Таски и Мельгарехо !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 17.06.2016
№52 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
А банко, естественно, назывался "Газпром-Банк"?
Тогда точно

не помню названия. тебя в банк не пускают?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№51 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:41) #
  • -1
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online

Цитата: ssskkkbbb
А тут такое дело..... клуб захотел (и смог) - пошел в банк, взял кредит, и купил. ПРИКИНЬ, не дядя, а кредит в банке!

А банк, естественно, назывался "Газпром-Банк"?
Тогда точно
Цитата: ssskkkbbb
Вот такая петрушка.
laughing
Ситуация действительно непростая, а очень простая.
Но, чтобы её додумать, нужно иметь ум выше среднего.
Это ты правильно подметил. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№50 Написал: LLM (Сегодня, 15:40) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что за бред. Как можно продать 5-рых, если Маурисио в аренде у Спартака, а у таски летом контракт заканчивается. Продать можно только троих, Ещенко, Попова и Мельгарехо.. Но что бы продать Ещенко надо кого-то купить
Регистрация: 21.02.2017
№49 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Как они это смогли сделать, если в том году вы в ЛЧ не смогли попасть?

а они не один год у нас были


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№48 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 15:39) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
ssskkkbbb,
Какие 15 лет,зенит образовался 10 лет назад,не знаю про какие ты 15 лет говоришь

smile smile smile Ты в каком классе учишься? Сколько будет 2017-1936=?

«Зенит» — добровольное спортивное общество (ДСО) в профсоюзах СССР, объединявшее коллективы физкультуры ряда отраслей оборонной промышленности. Создано в 1936.
Регистрация: 22.02.2013
№47 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
завязывай курить всякое г..

санек правду скинул..


Цитата: Клан
Руководство «Зенита» хотело бы пригласить летом Слуцкого

Санкт-Петербург, 7 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Отмечается, что руководство «Зенита» следит за ситуацией, и в случае, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером 2-летнее соглашение.

В декабре 2016 года Слуцкий объявил об уходе из ЦСКА и отправился в Англию, где активно изучает язык и летом планирует трудоустроиться на родине футбола.


питарасов в команде много уже..нужно же ими управлять млять.. joy


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№46 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ssskkkbbb
И парни кредит отработали!

Как они это смогли сделать, если в том году вы в ЛЧ не смогли попасть?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№45 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
расходимся.. скоро на другой ветке от этого же источника..

Зенит увольняет Луческу и приглашает Слуцкого..

вот это бомбилово будет.. епани на негра и игра придет!( это значит ждите скоро негров) а леня без негров не леня..
аха ха аха ха


завязывай курить всякое г..


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№44 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
расходимся.. скоро на другой ветке от этого же источника..

Зенит увольняет Луческу и приглашает Слуцкого..


вот это бомбилово будет.. епани на негра и игра придет!( это значит ждите скоро негров) а леня без негров не леня..
аха ха аха ха joy


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№43 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Так я и пишу: отчего ты Миллеру в своё время не посоветовал ЭТО сделать, не отговорил от покупки "Халк-Витсель"?


Ну как тебе сказать....
Понимаешь дорогой друг, чтоб кого то отговорить, надо чтоб кто то , что то хотел сделать.
А тут такое дело..... клуб захотел (и смог) - пошел в банк, взял кредит, и купил. ПРИКИНЬ, не дядя, а кредит в банке! И парни кредит отработали!
Вот такая петрушка.
Понимаю, ситуация не простая, можно сказать не для средних умов.... но так делают во всем мире. Привыкайте, думайте, может и у вас получится.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№42 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: Клан
Руководство «Зенита» хотело бы пригласить летом Слуцкого

Санкт-Петербург, 7 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого,


Где эта новость жирным шрифтом на сайте!? Это ж БОМБА!


А знакомый с ситуацией источник пересох.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№41 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Клан
Руководство «Зенита» хотело бы пригласить летом Слуцкого

Санкт-Петербург, 7 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого,


Где эта новость жирным шрифтом на сайте!? Это ж БОМБА!
Регистрация: 7.03.2016
№40 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:30) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing по спортивному догнать Спартак не получается и вот решили такой куйней заняться.. в стиле опиомана из питера

если и будут с кем расставаться а без этого в ТОП клубе никак..
то список и мена озвучат по окончание сезона.. и тихо без всяких источников..

статейка еще раз в стиле питарасов из Санкт Петербурга...

п.с у Вас куй получится расшатать КБ лодку..

от себя..сосите конебомжовские мрази КБ болт!! wink


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№39 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: ssskkkbbb
Цитата: syamtomov
Парно-то они "шикарные", но ты поднял вопрос о покупке детям "за такие деньги" конфет.

ну не ври. я сказал, что лучше конфет купить, чем таких игроков.

Так я и пишу: отчего ты Миллеру в своё время не посоветовал ЭТО сделать, не отговорил от покупки "Халк-Витсель"?
Регистрация: 6.08.2008
№38 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Какие 15 лет,зенит образовался 10 лет назад,не знаю про какие ты 15 лет говоришь

Понял, пардонте, теперь торпеду на 10 лет вшивают??? ПРОГРЕСС!
Цитата: syamtomov
Парно-то они "шикарные", но ты поднял вопрос о покупке детям "за такие деньги" конфет.

ну не ври. я сказал, что лучше конфет купить, чем таких игроков.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№37 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:25) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: vlees
ssskkkbbb,
Какие 15 лет,зенит образовался 10 лет назад,не знаю про какие ты 15 лет говоришь

Ну хочется ему - и пишет.
У нас свободный интернет-сайт! laughing
Не такого ещё напишут!
Регистрация: 6.08.2008
№36 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Клан
Санкт-Петербург, 7 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу.


Ок, посмотрим. даже обсуждать нечего пока


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№35 Написал: vlees (Сегодня, 15:24) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
Какие 15 лет,зенит образовался 10 лет назад,не знаю про какие ты 15 лет говоришь
Регистрация: 12.01.2017
№34 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:24) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: ssskkkbbb
Цитата: syamtomov
То-то, я смотрю, "кАнфеКТы" детям на 100 миллионов "зелёных" с изображением Халка и Витцеля в своё время прикупили!

Шикарные парни, не жалко.

Парно-то они "шикарные", но ты поднял вопрос о покупке детям "за такие деньги" конфет.
Отчего же Зенит вместо них не прикупил питерским детишкам конфет?
Регистрация: 6.08.2008
№33 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Загубили пАпользавались ТЕПЕРЬ на ВЫХОД...по спартаковски!!
Регистрация: 14.12.2016
№32 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:23) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Тебе уже пора бегать по магазинам, а ты тут еще.


инет рулит!)))
Цитата: vlees
А какой у нас уровень зенита?Кокорин значит у вас уровень зенита

тебе кубки и чемпионства перечислить за 15 лет??? Даже с балбесом Кокошей мы претенденты на чемпионство..... вот какие мы крутые)))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№31 Написал: mustang (Сегодня, 15:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Блин Новосельцев смотрелся в Ростове, загляденье и что с ними стало в зенитке,блин Бухаров смотрелся в Рубине, загляденье и что с ним стало в зенитке,блин Молло в крыльях смотрелся, загляденье и что с ним стало в зенитке,блин Иванович в челси смотрелся, загляденье и что с ним стало в зенитке,блин Цаллагов в крыльях смотрелся, загляденье и что с ним стало в зенитке,блин Лунев в Уфе смотрелся, загляденье и что с ним стало в зенитке и тд

зенит-кладбище футболистов
Регистрация: 23.12.2015
№30 Написал: vlees (Сегодня, 15:22) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Так и представил как Массимо в самый ответственный отрезок сезона подошел к руководству и сказал какие игроки ему не нужны,и это при том что Ещенко,Таски игроки основы
Регистрация: 12.01.2017
№29 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (2)
online

Мне, конечно, очень жаль, что из Ещенко не получился "второй Дмитрий Попов" (о "втором Роберто Карлосе" я даже не говорю).
Слабоват он для ТАКОГО амплуа: и в защите масса "косяков", и в поддержке нападения ни ахти.
Видимо Каррера надеялся-надеялся что-то из него вылепить, да и плюнул на это бесполезное дело.
Регистрация: 6.08.2008
№28 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 15:19) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
я бы Попова и Таски оставил
Регистрация: 25.09.2016
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: ssskkkbbb
Пять подарков купить надо.

Тебе уже пора бегать по магазинам, а ты тут еще.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: vlees (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
А какой у нас уровень зенита?зенит-уровень кокорин
Регистрация: 12.01.2017
№25 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
То-то, я смотрю, "кАнфеКТы" детям на 100 миллионов "зелёных" с изображением Халка и Витцеля в своё время прикупили!

Шикарные парни, не жалко.
куда каждые 15 лет вы 120 лямов деваете.... это вопрос.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№24 Написал: Клан (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (1)

Руководство «Зенита» хотело бы пригласить летом Слуцкого

Санкт-Петербург, 7 марта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» продолжает рассматривать варианты замены главного тренера команды Мирчи Луческу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы петербургского клуба хотели бы летом пригласить на тренерский мостик бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, однако сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Отмечается, что руководство «Зенита» следит за ситуацией, и в случае, если Слуцкому не будет предложена работа в Англии, сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером 2-летнее соглашение.

В декабре 2016 года Слуцкий объявил об уходе из ЦСКА и отправился в Англию, где активно изучает язык и летом планирует трудоустроиться на родине футбола.
Регистрация: 28.02.2017
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