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Марат Измайлов может сыграть в матче "Краснодара" с "Сельтой"

Полузащитник "Краснодара" Марат Измайлов сегодня приступит к тренировкам в общей группе и может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".

"Марат сегодня приступит к тренировкам в общей группе и, может быть, сможет принять участие в матче с "Сельтой", - цитирует агента игрока Паолу Барбозу "Чемпионат".
Теги: Измайлов Краснодар
Сегодня, 15:15
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