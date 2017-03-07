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Давид Оспина летом намерен покинуть Арсенал"

Голкипер лондонского "Арсенала" Давид Оспина намерен покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно, утверждает The Times.

Футболиста не устраивает количество игрового времени в составе "канониров".
Теги: Арсенал
Сегодня, 16:42
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