"Монако" готов продать Тьемуа Бакайоко за 60 миллионов евро

"Монако" готов отпустить своего полузащитника Тьемуа Бакайоко в летнее трансферное окно, сообщает France Football.



Монегаски будут требовать от заинтересованных клубов не менее 60 миллионов евро.