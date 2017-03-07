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"Монако" готов продать Тьемуа Бакайоко за 60 миллионов евро

"Монако" готов отпустить своего полузащитника Тьемуа Бакайоко в летнее трансферное окно, сообщает France Football.

Монегаски будут требовать от заинтересованных клубов не менее 60 миллионов евро.
Теги: Монако
Сегодня, 22:46
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