"Манчестер Юнайтед" прибыл в Ростов-на-Дону

"Манчестер Юнайтед" прибыл в Ростов-на-Дону, где проведет матч с "Ростовом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба "Красных дьяволов".



Ранее английский клуб опубликовал список игроков, попавших в заявку на эту встречу. С российским клубом точно не сыграют нападающий Уэйн Руни, защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Напомним, что матч состоится 9 марта.