Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Манчестер Юнайтед" прибыл в Ростов-на-Дону

"Манчестер Юнайтед" прибыл в Ростов-на-Дону, где проведет матч с "Ростовом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба "Красных дьяволов".

Ранее английский клуб опубликовал список игроков, попавших в заявку на эту встречу. С российским клубом точно не сыграют нападающий Уэйн Руни, защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Напомним, что матч состоится 9 марта.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Вчера, 23:48
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Драть эту падаль британскую. Удачи, Ростов
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.