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Максим Калиниченко: "Спартак" был ближе к победе, но пропустил два глупых гола

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высказался относительно игры красно-белых с "Краснодаром" (2:2).

- "Спартак" был ближе к победе, но пропустил два глупых гола. В первом случае череда ошибок, во втором – необязательный пенальти. 11-метровый назначен верно, но можно было его избежать. Комбаров проиграл позицию, ему стоило контролировать полёт мяча и оппонента, хотя эпизод получился сложным.

Луис Адриано? Ничего необычного не произошло, человек умеет забивать и, надеюсь, продолжит делать это как можно чаще. У такого форварда в каждой игре есть моменты – он грамотно открывается, умеет находить мяч сам.

Бразилец мог принести победу "Спартаку", но Зе Луиш выдал не слишком удобную передачу. Сделай пас чуть раньше, Адриано вывалился бы один на один, а так, Крицюк смог забрать мяч, - цитирует Калиниченско "СЭ".
Теги: Калиниченко Спартак
Сегодня, 01:33
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