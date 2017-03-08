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Серхио Рамос признан лучшим игроком матча "Наполи" - "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос признан УЕФА лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Игра состоялась в Неаполе и закончилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".

Напомним, Рамос забил один гол при подаче с углового, а позже забил еще один рикошетом от Дриса Мертенса. Мадридцы по сумме двух встреч выиграли со счетом 6:2 и прошли в 1/4 финала турнира.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 01:59
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