Серхио Рамос признан лучшим игроком матча "Наполи" - "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Рамос признан УЕФА лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Игра состоялась в Неаполе и закончилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".



Напомним, Рамос забил один гол при подаче с углового, а позже забил еще один рикошетом от Дриса Мертенса. Мадридцы по сумме двух встреч выиграли со счетом 6:2 и прошли в 1/4 финала турнира.