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Зинедин Зидан: временами "Реал" испытывает проблемы, но иначе и не бывает
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Наполи" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Не думаю, что мы были на грани вылета. Мы забили 6 мячей в 2 матчах. Временами мы испытывали проблемы, но иначе и не бывает", - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.
"Не думаю, что мы были на грани вылета. Мы забили 6 мячей в 2 матчах. Временами мы испытывали проблемы, но иначе и не бывает", - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.
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