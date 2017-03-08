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Иан Райт: "Арсенал" переживает худший период в своей истории

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт прокомментировал поражение "канониров" от "Баварии" (1:5) в Лиге чемпионов.

"Первая игра расстроила сильнее, чем эта. Я думаю, что ребята неплохо потрудились. Это печальный день, потому что мы снова вылетели в 1/8 финала ЛЧ.

Мы переживаем худший период в нашей истории. "Арсеналу" потребуется какое-то монументальное усилие с точки зрения стремления и решимости игроков, чтобы измениться. Такое ощущение, что что-то подходит к концу", - цитирует Райта "Газета.ru" со ссылкой на BT Sport.
Теги: Арсенал
Сегодня, 03:53
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