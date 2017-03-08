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Леонардо Бонуччи оплатил ужин игрокам "Ювентуса" в знак примирения с Аллегри (фото)

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи оплатил ужин для всей команды.

29-летний футболист таким образом принес извинения за инцидент с главным тренером команды Массимилиано Аллегри в ходе матча чемпионата Италии с "Палермо" (4:1).


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Теги: Бонуччи Ювентус
Сегодня, 03:58
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