Леонардо Бонуччи оплатил ужин игрокам "Ювентуса" в знак примирения с Аллегри (фото)

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи оплатил ужин для всей команды.29-летний футболист таким образом принес извинения за инцидент с главным тренером команды Массимилиано Аллегри в ходе матча чемпионата Италии с "Палермо" (4:1).