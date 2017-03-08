"Арсенал" установил антирекорд Лиги чемпионов

"Арсенал" стал первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира в семи сезонах подряд.Напомним, "Бавария" дважды разгромила лондонцев со счетом 5:1."Арсенал" не может преодолеть стадию 1/8 финала уже семь лет подряд, в последний раз это им удавалось в сезоне-2009/10, когда "канониры" прошли "Порту".