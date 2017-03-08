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Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео) (2)
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Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
"Арсенал" установил антирекорд Лиги чемпионов
"Арсенал" стал первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира в семи сезонах подряд.
Напомним, "Бавария" дважды разгромила лондонцев со счетом 5:1.
"Арсенал" не может преодолеть стадию 1/8 финала уже семь лет подряд, в последний раз это им удавалось в сезоне-2009/10, когда "канониры" прошли "Порту".
Газета.ru
Напомним, "Бавария" дважды разгромила лондонцев со счетом 5:1.
"Арсенал" не может преодолеть стадию 1/8 финала уже семь лет подряд, в последний раз это им удавалось в сезоне-2009/10, когда "канониры" прошли "Порту".
Газета.ru
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