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"Арсенал" установил антирекорд Лиги чемпионов

"Арсенал" стал первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира в семи сезонах подряд.

Напомним, "Бавария" дважды разгромила лондонцев со счетом 5:1.

"Арсенал" не может преодолеть стадию 1/8 финала уже семь лет подряд, в последний раз это им удавалось в сезоне-2009/10, когда "канониры" прошли "Порту".

Газета.ru
Теги: Арсенал
Сегодня, 04:05
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