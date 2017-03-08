Дрис Мертенс: перед глазами стоит попадание в штангу при счете 1:0

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал от "Реала" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Мы отлично провели первый тайм. "Реал" забил с углового, который мы сами им подарили. Мы мало что позволили лучшей команде мира, поэтому результат нас расстроил.



"Реал" - высококлассная команда, а нам немного не повезло. Серхио Рамос всегда приходит на помощь "Реалу" в трудные моменты.



У меня до сих пор перед глазами стоит мяч, который попал в штангу в первом тайме, когда мы могли повести 2:0", - приводит слова Мертенса Football Italia.