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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Болельщики "Ростова" укутают фанатов "Манчестер Юнайтед" в теплые пледы

Болельщики "Ростова" на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" запланировали акцию Gentlefan. Болельщики намерены продемонстрировать свою гостеприимность в отношении фанатов английской команды.

"Содержание данного мероприятия в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться тёплые пледы, для того чтобы они не замёрзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях!

Уже в следующем году нас ожидает историческое событие - чемпионат мира 2018 года! Наш город посетят десятки тысяч болельщиков! Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому, чтобы пребывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.

Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное - развенчать миф о том, что у нас небезопасно. Ждём! Приезжайте! Почувствуйте наше тепло!" - говорится в сообщении болельщиков "Ростова" "ВКонтакте".
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:40
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№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:40) #
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Предварительно напоив холодной водкой?
Регистрация: 26.01.2007
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:36) #
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online

Цитата: maradona72
Кот, ты разучился цитировать?

Да, Серж разучился, но с твоей помощью вот.
Короче, с одной стороны. коту огромное себялюбие не даёт желать Ростову победы. Но с другой тоже самое. Это искренне, думаю эта сторона важнее.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№17 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 11:32) #
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online

Максим Ахтырский,
Ростов верю..

Вот это лучше убрать , а то это сильно напоминает недоброй памяти скандирование болел одной "великой команды " ))))
Регистрация: 25.02.2017
№16 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 11:31) #
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online

Слишком много чести этим постоянно гавкающим на нас бриттам!!
Регистрация: 17.12.2015
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше вломить им)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 11:17) #
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А жопу англосаксам не хотят еще лизать???????????????????????
???
Регистрация: 31.03.2008
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:08) #
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online

Цитата: yuri
Ногами. только ногами. но сказано отлично. Фунты, дюймы, футы - такая нелепость.

Кот, ты разучился цитировать?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:06) #
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online

Но если хоть на сантиметр пойдет что-то не так, нужно сразу бить руками, и возможно ногами.
Ногами. только ногами. но сказано отлично. Фунты, дюймы, футы - такая нелепость.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: tuner (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ну, и чтобы быть предельно гостеприимными, даём два гола форы! smile Пусть громко и весело несётся над Ростовом англицкий песенный фольклор. Порадуйтесь до первой нашей контратаки!
Регистрация: 29.08.2015
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:59) #
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online

Цитата: Босх
Англичане подарили миру ФУТБОЛ!
Надо проявить уважение и гостеприимство.

Но если хоть на сантиметр пойдет что-то не так, нужно сразу бить руками, и возможно ногами.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Ростов»
Тут я согласен.
Англичане подарили миру ФУТБОЛ!
Надо проявить уважение и гостеприимство.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№8 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Сегодня, 10:49) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mitin1
А если не захотят укутываться- по е б л и щ у!))


Два раза, и в пах ногой, чтобы не размножались))) А если серьезно, то молодцы ростовчане, только англицкие сми и в этом увидят какую-нибудь затаенную гадость со стороны Кремля и злобных российских болельщиков


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"...но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней!!!"
Регистрация: 13.08.2009
№7 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 10:35) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А если не захотят укутываться- по е б л и щ у!))
Регистрация: 18.04.2009
№6 Написал: Максим Ахтырский Где-то в Сибири (Сегодня, 10:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
Этот жест лучше всяких слов говорит о "жестоком" нраве наших болельщиков... (( Британские СМИ утритесь....

Я б сказал усритесь) Ростов верю..
Регистрация: 8.03.2017
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!!
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 10:05) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: М.Нагульнов
Савелий,
Надо просто не путать болельщиков с тупым фанатским быдлом , для которого важен не футбол , а желание выплеснуть свою агрессию на всех окружающих .

Таких хватает в каждой стране, и тем более в Англии..... А их журналюги заточены на критику России во всех областях жизни - политика, мать их..,,
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 09:59) #
  • +2
  •  (6)
online

Савелий,
Надо просто не путать болельщиков с тупым фанатским быдлом , для которого важен не футбол , а желание выплеснуть свою агрессию на всех окружающих .
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:55) #
  • +3
  •  (7)
online

Этот жест лучше всяких слов говорит о "жестоком" нраве наших болельщиков... (( Британские СМИ утритесь....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Главное узелок затянуть потуже!
Регистрация: 23.08.2016
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