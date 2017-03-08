Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что его футболистам не хватает самой малости, чтобы конкурировать с клубами уровня мадридского "Реала" (1:3)."Поддерживать такой же темп, который был до гола Серхио Рамоса, стало очень сложно. Слишком сильно пропущенный мяч ударил по нашей мотивации. 50 минут мы играли лучше, создали сопернику массу сложностей. Это вызывает гордость и вселяет надежду.Нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами как "Реал". Особенно обидно за болельщиков, они заслуживали большего", - сказал Сарри.Соперник "Реала" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.