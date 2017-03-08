Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

УЕФА разрешил акцию с пледами для болельщиков "Манчестер Юнайтед"

В УЕФА разрешили акцию по раздаче пледов болельщикам "Манчестер Юнайтед" на матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом", рассказали ТАСС в пресс-службе российского клуба.

"Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед". Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии.

Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение", - сказали в пресс-службе "Ростова".
Теги: Ростов
Сегодня, 12:53
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (3)

англичане сцуки неблагодарные обязательно найдут в пледах следы полония 210. которые им ещё фанаты Газзаевского ЦСКА привозили в Лондон на игру с Арсеналом. мерзкая нация. правда пледами можно и придушить если что.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Ростов отпиарился уэе шо пистетс!
Надо бы Области кинуть им деньжат .
Чисто по расходам на продвижение РО.....
Ростов медленно,но верно становицца Центром Вселенной
то Янукович к нам в изнание,то Баварию обыграли..щас выпистим МЮ с Кубка ЛЕ вааше все будут знать Ростов!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.