В июне сборная России сыграет с командами Венгрии и Чили

Российский футбольный союз сообщил, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в преддверии Кубка Конфедераций-2017.5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее.Напомним, что два ближайших контрольных матча национальная сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот' д Ивуара и Бельгии.