"Манчестер Юнайтед" против российских команд

В преддверии противостояния Курбана Бердыева и Жозе Моуриньювспоминает пять самых успешных игр между российскими клубами и "красными дьяволами"Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий (Березуцкий А., 41), Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев (Цауня, 86), Ерёменко (Панченко, 83), Муса, Думбия.де Хеа, Джонс, Рохо (Блинд, 63), Смоллинг, Эррера, Валенсия, Шнейдерлен, Швайнштайгер (Фелайни, 46), Лингард (Депай, 80), Марсьяль, Руни.Думбия (16) - Марсьяль (65)Очередная неудачная кампания ЦСКА в Лиге Чемпионов запомнилась не только безрассудной победой над ПСВ в родных Химках, но и серьёзным сопротивлением команде Луи Ван Гала. Конечно, тот "Манчестер" испытывал серьёзные трудности, тяжело набирал очки и даже в итоге не вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв третье место, но всё равно эти парни оставались легендарной командой с великолепным подбором игроков и чрезвычайно опытным тренерским штабом.Игра получилась не самой зрелищной, моментов на протяжении всего матча было совсем чуть-чуть. Счёт наша команда открыла с пенальти на 15-й минуте, - Марсьяль сыграл рукой в пределах собственной штрафной. Атакующий полузащитник Ерёменко, ныне отбывающий дисквалификацию за употребление кокаина, забить с "точки" не смог, зато на добивании первым успел Думбия - и забил очередной гол в том розыгрыше Лиге Чемпионов.Всё было в ногах ЦСКА в тот вечер. Муса мог удвоить преимущество ещё до перерыва, но исполнил обводящий удар недостаточно здорово, и потерявший ворота де Хеа успел спасти команду. После перерыва у "армейцев" был ещё один прекрасный момент, но всё тот же Ерёменко, которому явно не везло, выстрелил прямо в руки испанскому голкиперу. А в матче с командой такого уровня надо было обязательно свои возможности использовать по максимум... Довольно скоро после этого эпизода "армейцы" расплатились за свою расточительность. Валенсия, ставший настоящим проклятием для "красно-синих" (за шесть лет до этой игры он забил ЦСКА в "Лужниках" и на "Олд Трафорд"), подал с правого фланга точно на голову Марсьяля. Мяч прыгнул в штангу и уже от неё - за спину Игоря Акинфеева.ЦСКА легко мог проиграть - заключительные двадцать минут получились для наших футболистов очень тяжёлыми. "Армейцы" ощутимо подсели, не успевали за соперником и допустили пару неприятных моментов в штрафной своего капитана. Но выстояли - и ничья. Правда, радости от неё было не слишком много. Проиграв в заключительном туре ПСВ, ЦСКА занял последнее место в группе, так что заработанное очко "армейцам" не пригодилось. Но в любом случае ничья с "МЮ" - результат более чем достойный.3:3Ван дер Сар, Невилл, Браун, Оуэн, Нани (Руни, 59), Скоулз, Фабио (Эвра, 58), Эванс, Флетчер, Валенсия, Македа (Обертан, 82).Акинфеев, Шемберас, Игнашевич, Березуцкий А., Дзагоев (Карвальо, 72), Мамаев (Рахимич, 70), Красич, Алдонин, Березуцкий В., Щенников, Нецид (Пилиев, 85).Оуэн (29), Скоулз (83), Валенсия (90+2) - Дзагоев (25), Красич (31), Березуцкий В. (47).Только появившийся на посту главного тренера "армейцев" Леонид Слуцкий попал сразу с корабля на бал, а точнее - на выездную битву с самим "Манчестер Юнайтед". Тогда командой ещё руководил великий сэр Алекс, так что шансов "красно-синим" особо никто не давал, тем более с комичным новым тренером - избежать бы позора. Но ЦСКА провёл удивительный матч, даже потрясающий. Казалось бы, опять ничья, как и в первом нашем случае, но на этот раз игра оставила совершенно иной привкус.Описывать эту игру нет особого смысла - передать тот драйв, с которым играл ЦСКА, ту энергию всё равно не получится, ровно так же, как и финальную боль Игоря Акинфеев пропустившего (не по своей вине!) такой нелепый гол в самом конце. Это надо видеть самим - в нынешние дни можно только мечтать о том, чтобы "красно-синие" выдали что-то на подобие такого задора против соперника топ-уровня.После этой ничьей команда Слуцкого, которого так любят упрекать в неумении играть против европейских соперников, совершила чудесный камбэк в игре с чемпионом Германии, дожала на выезде "Бешикташ" и впервые в "армейской" истории вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. После этого ещё был восторг с "Севильей", приключение в Италии, но это совсем другая история...Саморуков, Шмарко, Бурлаченко, Беркетов, Ещенко (Александр Царенко, 70), Жуненко, Корниец, Нидергаус (Кривов, 79), Веретенников, Есипов, Зернов (Илюшин, 74).Петер Шмейхель, О'кэйн (Пол Скоулз, 27), Невилл, Брюс, Шарп, Паллистер, Бекхэм (Терри Кук, 84), Батт, Коул, Кин, Гиггз.Нидергаус (18), Веретенников (25) - Скоулз (60), Шмейхель (89)Ныне бесславный, потерявшийся где-то в футбольных низах волгоградский "Ротор" в середине девяностых давал жару на международной арене. Грозный "Манчестер Юнайтед", клуб гораздо известнее и богаче, казался непреодолимой преградой для скромных волжан. Но так только выглядело только со стороны. На деле же задиристые провинциальные парни оказались в этом раунде сильнее молодого Бекхэма, Шмейхеля и Гиггза.Первый матч противостояния закончился нулевой ничьей, и ребята, поверив в свои силы, мчались в Англию с вспыхнувшей надеждой. Особо поразительный момент заключается в том, что в прямом эфире игру не показывали. Результат узнали лишь на следующий день, наутро и что тогда творилось в городе, не видавшем таких чудес никогда, - можете представить.Забив два ещё до перерыва, основную часть встречи волжане оборонялись. Делали они это с огромным трудом, поскольку в мастерстве всё-таки уступали, но всё же держались, упираясь на каждом участке поля. И всё равно моменты возникали. Надо признать, россиянам в той игре невероятно везло. Англичане обстучали каркас ворот, защитник сумел вынести снаряд с ленточки в самый последний момент, вратарь тянул, когда, казалось, это уже никак не возможно. Держались и пропустили только за полчаса до конца. Да и то - с рикошетами, с добиванием, когда уже вряд ли можно было как-то помешать бьющем с пары метров Скоулзу.Второй гол влетел уже на последних минутах и ничего особенного не решал - волжанам для прохода в следующий раунд хватало и результативной ничьей, - но полноценной победы пришедший на стандарт Шмейхель россиян всё-таки лишил. Но какая была разница? На следующий день Волгоград стоял на ушах - их команда прошла команду мирового уровня - "Манчестер Юнайтед".Подшивалов, Филимонов, Чельцов, Афанасьев, Арефьев, Востросаблин (Борисов, 100), Шустиков, Гришин, Чугайнов, Паземов (Ульянов, 84), Талалаев.Шмейхель, Ирвин, Филан (Паркер, 56), Брюс, Паллистер, Уэбб, Уоллес (Бр. Робсон, 38), Инс, Гиггз, Макклейр, Хьюз.Как и в случае с "Ротором", вряд ли хоть кто-то серьезно верил в российский клуб. Но ничейный результат в первом гостевом матче "автозаводцы" устояли. В течение всей игры оборонялись, мешали противнику забить и, создавалось впечатление, вовсе не помышляли о взятии ворот - удержаться бы самим. И не пропустили. Против играющего не в оптимальном составе "МЮ" москвичи выстояли. Примечательно ещё и то, что в той игре на "Олд Трафорд" дебютировал 17-ти летний Гари Невилл.На ответную игру "красные дьяволы" вышли полноценным составом, но прижать нашу команду к воротам не удавалось. Да, в штрафной площади Подшивалова случались опасные моменты, но их было достаточно немного, так что навряд ли можно говорить, о уж слишком серьёзном преимуществе гостей. Россияне и сами не забывали отвечать атаками, но забитых мячей в основное время ни с одной, ни с другой стороны так и не случилось.В дополнительное время ближе к успеху были "автозаводцы", но воспользоваться удалением у противника они не смогли. На табло всё так же горели скромные нули, а это означало лишь одно, - команд ждала серия пенальти.Началась она для нас крайне неудачно. Сергей Борисов не сумел переиграть Шмейхеля, а Андрей Афанасьев угодил в перекладину. Манкунианцы же, наоборот, забивали. Счёт 0:2 в серии - ужасное начало, обещавшее лишь поражение. Но не подвёл голкипер - Подшивалов потащил удар Стива Брюса, а потом махнул мимо и Макклер. Перед пятым ударом счёт был равный - 2:2.Все закончилось ошибкой Гари Паллистера. Пробил он совсем неудачно, и Подшивалов взял второй удар в этой серии. Неизвестное миру "Торпедо" прошло "Манчестер Юнайтед". И пусть они вылетели уже на следующей стадии - противником всё-таки был "Реал", - такая нервная победа запомнилась надолго.Ван дер Сар, Невилл (Браун 76), Фердинанд, Видич, Эвра, Флетчер (Парк 60), Скоулз, Андерсон (О'Ши 60), Нани, Руни, Тевес.Малафеев, Анюков, Крижанац (Радимов 78), Пюйгренье (Широков 62), Ширл, Денисов, Тимощук, Зырянов, Домингес (Аршавин 46), Погребняк, Данни.Видич 73 - Погребняк 44, Данни 73.Одним из наивысших достижений российского клубного футбола является победа "Зенита" в кубке УЕФА и последующий выигрыш у "МЮ" в битве за Суперкубок. Игра получилась по-настоящему огненная, одно лишь удаление Пола Скоулза вошло в историю. Вряд ли можно пересказать то, что творилось в тот вечер в Монако, но мы попытаемся.Удивительно не только то, что "Зенит" обыграл "Манчестер", но то, как он это сделал. Около часа питерцы откровенно доминировали на поле, возили (уж простите за такое словцо) именитого соперника об газон и выглядели действительно большой европейской командой. Теперь о повторении подобных успехов нам остаётся только мечтать...Погребняк, который тогда ещё умел забивать, открыл счёт ещё до перерыва, на 59-й минуте преимущество россиян укрепил только приобретенный Мигель Данни. Казалось, всё, это успех, но то было лишь полдела. На последние полчаса "дьяволы" собрались так, что чуть было не сравняли счёт. Атаку за атакой проводили номинальные хозяева, и было несколько хороших моментов для того, чтобы забить. "Зенит" отбивался отчаянно, но один всё-таки пропустил - Видич расстрелял Малафеева. Но только один. Сохранив преимущество, питерцы дотерпели до конца и стали первым отечественным клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА.