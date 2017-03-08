Гэри Кэхилл: мы неспроста находимся на первом месте в АПЛ

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице чемпионата Англии.



"Мы неспроста находимся на первом месте в АПЛ. Мы упорно работали, хорошо играли, мало пропускали и забивали голы. Мы просто хотим продолжать в том же духе, но хочу подчеркнуть, что чемпионат не закончен. У нас будет непростой график в следующем месяце, но мы остаемся сосредоточенными. Мы не обращаем внимание на шумиху, мы знаем, что мы делаем, и мы готовы справиться с этим. Когда мы выиграли чемпионат два года назад, мы опережали "Манчестер Сити" на 8 очков, а затем растеряли это преимущество и сравнялись по очкам. Так что я знаю, что можно быстро потерять очки, и поэтому мы должны сохранять внимание. Если каждый осознает это, мы будем сфокусированы и голодны до побед, все будет хорошо", - цитирует Кэхилла официальный сайт "Челси".