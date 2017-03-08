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Хави: тренерская работа - мое будущее
Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне игрок "Аль-Садда" Хави заявил, что намерен в будущем всерьез заняться тренерской деятельностью.
"Тренерская работа - моё будущее. Моему образу жизни больше всего подходит эта деятельность. У меня уже есть практика в тренерском штабе юношеской сборной Катара", - цитирует Хави L`Equipe.
"Тренерская работа - моё будущее. Моему образу жизни больше всего подходит эта деятельность. У меня уже есть практика в тренерском штабе юношеской сборной Катара", - цитирует Хави L`Equipe.
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