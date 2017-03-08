Крэйг Гордон продлил контракт с "Селтиком"

Голкипер "Селтика" Крэйг Гордон подписал новое соглашение с клубом, информирует официальный сайт команды.



Новый контракт 34-летнего голкипера теперь рассчитан до 2020 года. Футболист выступает за шотландскую команду с 2014 года.