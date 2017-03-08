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Крэйг Гордон продлил контракт с "Селтиком"

Голкипер "Селтика" Крэйг Гордон подписал новое соглашение с клубом, информирует официальный сайт команды.

Новый контракт 34-летнего голкипера теперь рассчитан до 2020 года. Футболист выступает за шотландскую команду с 2014 года.
Теги: Селтик
Сегодня, 18:28
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