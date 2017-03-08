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Клеменс Фритц выбыл до конца сезона

Защитник и капитан бременского "Вердера" Клеменс Фритц не сыграет в этом сезоне из-за травмы, сообщает Bild.

Предполагалось, что игрок сможет восстановиться, но повреждение оказалось более серьезным и игроку будет сделана операция на голеностопе, потому что он повредил связки.
Теги: Вердер
Сегодня, 19:47
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
ему сколько лет то? 36 вроде?и всё еще в строю и капитан?
ну, если реально тянет - молодец!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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