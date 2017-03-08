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"Боруссия" Д - "Бенфика": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Боруссии" Д и "Бенфики" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дурм, Дембеле, Пулишич, Обамейянг.

"Бенфика": Эдерсон, Нелсон Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Андре Алмейда, Самарис, Пицци, Серви, Сальвио, Митроглу.
Теги: Боруссия Д Бенфика
Сегодня, 22:05
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