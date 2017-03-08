Алексей Гай: «Кубань» победила благодаря удалению Клещенко

Полузащитник «Кубани» Алексей Гай после победы (2:1) над «Химками» рассказал, почему сначала игра у краснодарцев не шла, заявил, что верит в положительное разрешение финансовых трудностей желто-зелёных .



— Наконец-то мы дождались домашней победы! Я думаю, она важна прежде всего потому, что даст нам толчок для выигрышной серии. Первые матчи после перерыва всегда такие нервные. Что-то не получается. Нужно влиться в игровой ритм. Ключевым в этой встрече стало удаления Александра Клещенко. Оно не то, чтобы разозлило нас, мы стали работать вдвое больше, компенсируя отсутствие партнёра. «Химки» же, возможно, расслабились, подумали, что игра закончилась.



— Как обстоят дела с финансами в клубе? Что вам говорят на этот счёт, что обещают?



— Обещают, говорят, в любом случае несмотря на все обстоятельства мы должны делать своё дело и верить в то, что проблемы разрешаться.



Источник: www.rusfootball.info