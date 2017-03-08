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22:24
Федор Дворников: «Кубань» молодцы! (1)
Федор Дворников: «Кубань» молодцы! (1)
20:01
Евгений Дзичковский: В Турции «Трабзонспор» построил электростанцию, а в наших клубах-банкротах почему-то работают и играют богатые люди (3)
Евгений Дзичковский: В Турции «Трабзонспор» построил электростанцию, а в наших клубах-банкротах почему-то работают и играют богатые люди (3)
19:47
Клеменс Фритц выбыл до конца сезона (2)
Клеменс Фритц выбыл до конца сезона (2)
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Виктория Лопырева: для болельщиков "Манчестер Юнайтед" будет работать англоязычный центр поддержки (19)
Виктория Лопырева: для болельщиков "Манчестер Юнайтед" будет работать англоязычный центр поддержки (19)
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15:54
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
Алексей Гай: «Кубань» победила благодаря удалению Клещенко
Полузащитник «Кубани» Алексей Гай после победы (2:1) над «Химками» рассказал, почему сначала игра у краснодарцев не шла, заявил, что верит в положительное разрешение финансовых трудностей желто-зелёных .
— Наконец-то мы дождались домашней победы! Я думаю, она важна прежде всего потому, что даст нам толчок для выигрышной серии. Первые матчи после перерыва всегда такие нервные. Что-то не получается. Нужно влиться в игровой ритм. Ключевым в этой встрече стало удаления Александра Клещенко. Оно не то, чтобы разозлило нас, мы стали работать вдвое больше, компенсируя отсутствие партнёра. «Химки» же, возможно, расслабились, подумали, что игра закончилась.
— Как обстоят дела с финансами в клубе? Что вам говорят на этот счёт, что обещают?
— Обещают, говорят, в любом случае несмотря на все обстоятельства мы должны делать своё дело и верить в то, что проблемы разрешаться.
Источник: www.rusfootball.info
— Наконец-то мы дождались домашней победы! Я думаю, она важна прежде всего потому, что даст нам толчок для выигрышной серии. Первые матчи после перерыва всегда такие нервные. Что-то не получается. Нужно влиться в игровой ритм. Ключевым в этой встрече стало удаления Александра Клещенко. Оно не то, чтобы разозлило нас, мы стали работать вдвое больше, компенсируя отсутствие партнёра. «Химки» же, возможно, расслабились, подумали, что игра закончилась.
— Как обстоят дела с финансами в клубе? Что вам говорят на этот счёт, что обещают?
— Обещают, говорят, в любом случае несмотря на все обстоятельства мы должны делать своё дело и верить в то, что проблемы разрешаться.
Источник: www.rusfootball.info
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