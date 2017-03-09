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СМИ: президент ПСЖ пообещал игрокам по 1 млн евро за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты "ПСЖ" могут получить щедрое вознаграждение в случае, если сумеют пройти "Барселону" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, пообещал каждому игроку по €1 млн, передает "Газета.ru" со ссылкой на Sport.es.

Сообщается, что такую же сумму игроки "Барселоны" получат только в случае победы в Лиге чемпионов.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 00:26
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