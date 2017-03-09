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УЕФА назвал Андреса Иньесту лучшим игроком матча "Барселона" - "ПСЖ"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором каталонцы разгромили "ПСЖ" (6:1).

32-летний испанец отыграл 65 минут, после чего был заменен. Иньеста принял участие во втором и третьем голах своей команды.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 02:29
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