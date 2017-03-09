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Хавьер Маскерано признался, что сфолил против Анхеля ди Марии в своей штрафной

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано признался в нарушении правил в своей штрафной на полузащитнике "ПСЖ" Анхеле ди Марии.

Эпизод произошел на 85-й минуте матча, при счете 3:1 в пользу каталонцев аргентинский хавбек вышел один на один с вратарем, но Маскерано помешал ему пробить.

"Действительно, я фолил против ди Марии, но думаю, не это стало причиной того, что мы прошли "ПСЖ", - цитирует Маскерано "Газета.ru" со ссылкой на El Transistor?.
Теги: Маскерано Барселона Ди Мария
Сегодня, 02:57
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