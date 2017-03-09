Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
08:32
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
Андрес Иньеста: Серхи Роберто – забил просто сумасшедший гол, но в этом и есть прелесть футбола
08:27
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (2)
Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти (2)
Вчера 23:21
Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру (2)
Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру (2)
Вчера 23:09
"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"
"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"
Вчера 22:51
Агроном "Олимп-2": плохие погодные условия и плотный график игр помешали подготовить газон
Агроном "Олимп-2": плохие погодные условия и плотный график игр помешали подготовить газон
Вчера 22:33
Игорь Шалимов: недостаток опыта не помешает "Краснодару" (5)
Игорь Шалимов: недостаток опыта не помешает "Краснодару" (5)
Вчера 22:24
Федор Дворников: «Кубань» молодцы! (1)
Федор Дворников: «Кубань» молодцы! (1)
Вчера 22:03
Валерий Карпин показал средний палец испанскому журналисту (9)
Валерий Карпин показал средний палец испанскому журналисту (9)
Криштиану Роналду: выиграть Кубок конфедераций - это моя мечта
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил офис ФИФА в Цюрихе.
"Трофей Кубка конфедераций очень впечатляет, он прекрасен. Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но предстоит еще много работы.
Посмотрим, какая команда будет у нас на турнире, да и удача имеет значение. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один трофей", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА.
"Трофей Кубка конфедераций очень впечатляет, он прекрасен. Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но предстоит еще много работы.
Посмотрим, какая команда будет у нас на турнире, да и удача имеет значение. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один трофей", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.