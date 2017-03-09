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Для поддержки сборной России на ЧМ-2018 разработали "ложки победы"
Инструментом для поддержки сборной России на трибунах во время матчей чемпионата мира-2018, станут "ложки победы". О разработке атрибута болельщика рассказал его создатель Рустам Нугманов.
"Сейчас лидируют ложки – как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.
Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования было сделано крепление - V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву "V" от слова victoria (лат. – победа)", – приводит слова Нугманова Znak.com.
Также сообщается, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей. Инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сейчас лидируют ложки – как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.
Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования было сделано крепление - V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву "V" от слова victoria (лат. – победа)", – приводит слова Нугманова Znak.com.
Также сообщается, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей. Инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
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