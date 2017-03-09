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Для поддержки сборной России на ЧМ-2018 разработали "ложки победы"

Инструментом для поддержки сборной России на трибунах во время матчей чемпионата мира-2018, станут "ложки победы". О разработке атрибута болельщика рассказал его создатель Рустам Нугманов.

"Сейчас лидируют ложки – как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования было сделано крепление - V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву "V" от слова victoria (лат. – победа)", – приводит слова Нугманова Znak.com.

Также сообщается, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей. Инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

Для поддержки сборной России на ЧМ-2018 разработали "ложки победы"
Сегодня, 11:22
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№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:34) #
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Только недоумки из ГОСДУМЫ И ЛИЧНО...могли придумать такой инструмент ...им мало денег от Сочи ,теперь пошли вход ложки ...с чего то нужно денег на рубить. ВЕСЬ МИР ЗА КУПИТЬСЯ ....представляете ,Но ложки это же -поймут так что в России до сих пор из них кушают.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:33) #
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online

Инструментом для поддержки сборной России на трибунах во время матчей чемпионата мира-2018, станут "ложки победы". О разработке атрибута болельщика рассказал его создатель Рустам Нугманов.

Аxyeть! А Васи Иванова не нашлось придумать "ложки"???

Также сообщается, что размер гранта оценивается в 1 миллион рублей.

Теперь понятно.

Ждем матрешку от Рамзана, и гармонь от Зурбазана.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Хорошо хоть не вилки. Точно никто бы не приехал. Впрочем, и ложкой по затылку тоже перспективно для поддержания боевого духа сборной.
Регистрация: 29.08.2015
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