Войти Зарегистрироваться

Опрос:

МВД: прогулка тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" по Ростову прошла без проишествий

Прогулка тренерского штаба "Манчестер Юнайтед", прибывшего в Ростов-на-Дону на матч 1/8 Лиги Европы против "Ростова", а также тренировка "красных дьяволов" прошли без происшествий, сообщил представитель регионального управления МВД на совещании по обеспечению правопорядка в Ростовской области.

"По усиленному расчету сил и средств мы работаем со вчерашнего дня, на сегодняшний день гостей из Великобритании прибыло 29 человек, организованным порядком они размещены в 6 различных гостиницах, один человек находится в хостеле. Была организована прогулка тренерского штаба по центру города, она прошла без происшествий, также без происшествий прошла тренировка гостевой команды на стадионе. Под тройной контроль взяты объекты проживания команды, технического персонала и персонала судейской бригады", - пояснил докладчик из МВД.

Он добавил, что пока остается открытым вопрос о прибытии чартерного рейса с болельщиками английского клуба. По его словам, в Ростове ожидают от 178 до 224 болельщиков "Манчестер Юнайтед".

"Возможно, данные лица также прибудут организованным порядком московскими рейсами, в том числе железнодорожным путем. Их прибытие ожидается предварительно во второй половине дня. На эту минуту серьезных угрозообразующих факторов или той информации, которая бы их формировала, нет", - уточнил представитель полиции.

Р-Спорт
Теги: Ростов
Сегодня, 13:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Кроме тренерского штаба в прогулке участвовали:

- губернатор Ростовской области:
- Мэр Ростова
- Руководитель ФСБ области
- другие полуофициальные лица в штатском

Было удивительно , но прогулка прошла без происшествий...
Не доводите абсурд до маразма

P.S. В хостеле стопудово Маур заселился в знак протеста на решение чиновников от футбола, что поле пригодно для игры
Регистрация: 21.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.