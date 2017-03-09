МВД: прогулка тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" по Ростову прошла без проишествий

Прогулка тренерского штаба "Манчестер Юнайтед", прибывшего в Ростов-на-Дону на матч 1/8 Лиги Европы против "Ростова", а также тренировка "красных дьяволов" прошли без происшествий, сообщил представитель регионального управления МВД на совещании по обеспечению правопорядка в Ростовской области."По усиленному расчету сил и средств мы работаем со вчерашнего дня, на сегодняшний день гостей из Великобритании прибыло 29 человек, организованным порядком они размещены в 6 различных гостиницах, один человек находится в хостеле. Была организована прогулка тренерского штаба по центру города, она прошла без происшествий, также без происшествий прошла тренировка гостевой команды на стадионе. Под тройной контроль взяты объекты проживания команды, технического персонала и персонала судейской бригады", - пояснил докладчик из МВД.Он добавил, что пока остается открытым вопрос о прибытии чартерного рейса с болельщиками английского клуба. По его словам, в Ростове ожидают от 178 до 224 болельщиков "Манчестер Юнайтед"."Возможно, данные лица также прибудут организованным порядком московскими рейсами, в том числе железнодорожным путем. Их прибытие ожидается предварительно во второй половине дня. На эту минуту серьезных угрозообразующих факторов или той информации, которая бы их формировала, нет", - уточнил представитель полиции.