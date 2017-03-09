В Ростове предлагают посмотреть матч со скамейки запасных "МЮ" за 50 млн рублей

В интернете появилось объявление с предложением посмотреть матч со скамейки запасных "Манчестер Юнайтед". За такой "билет" просят 50 млн рублей."Лучшие места на скамейке запасных! (На поле нельзя!) Познакомитесь с Жозе, Генрихом и остальными, кто будет на "банке"!Продаю только два места! Это не ошибка. Цена указана за один, небольшой торг. Или меняю на BMW M3 (2016) с вашей небольшой доплатой", - говорится в объявлении.