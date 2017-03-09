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В Ростове предлагают посмотреть матч со скамейки запасных "МЮ" за 50 млн рублей

В интернете появилось объявление с предложением посмотреть матч со скамейки запасных "Манчестер Юнайтед". За такой "билет" просят 50 млн рублей.

"Лучшие места на скамейке запасных! (На поле нельзя!) Познакомитесь с Жозе, Генрихом и остальными, кто будет на "банке"!

Продаю только два места! Это не ошибка. Цена указана за один, небольшой торг. Или меняю на BMW M3 (2016) с вашей небольшой доплатой", - говорится в объявлении.



Газета.ru
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:33
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№7 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:49) #
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online

А сэлфи сделать сколько стоит???? И , вообще, МЮ в курсе ?
Регистрация: 17.06.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
сколько стоит дать леща Ибре или Мауру?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:47) #
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online

все решено я со своей приду вот только у нас на двоих 50 т
Регистрация: 6.02.2017
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
пора фсб подключатся. и таких препреимчивых героев показывать на всю страну


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 13:41) #
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online

А поиграть сколько?))) бухаров чтоли продает свое место))
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: TM_Rostov
А сколько стоит, чтобы посидеть в качестве главного тренера Ростова и этак похлопать по плечу Маура, дать подзатыльник, сказав при этом: "Великий говоришь, малец? "

у Данильянца нужно спросить
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:37) #
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online

А сколько стоит, чтобы посидеть в качестве главного тренера Ростова и этак похлопать по плечу Маура, дать подзатыльник, сказав при этом: "Великий говоришь, малец? "
Регистрация: 21.09.2015
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