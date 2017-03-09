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Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит"

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой проанализировал расположение сил в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Сельтой" и "Краснодаром".

"Сразу как прошла жеребьевка, я сказал, что шансы 50 на 50, исходя из того, что обе команды похожи по стилю, не закрываются. Не как в матче ЦСКА - "Зенит" недавно, когда армейцы вообще не показали никакой игры, задача была не пропустить.

"Сельта" так не играет, даже если они будут проигрывать, будут бежать вперед, "Краснодар" тоже. Во многом это связано с подбором игроков, который у команд похож.

Другое дело, что не будет играть Смолов, а у "Сельты" есть Яго Аспас", - цитирует Мостового ТАСС.
Теги: Мостовой Краснодар
Сегодня, 14:51
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6
(1)
№6 Написал: safonas (Сегодня, 15:31) #
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online

удачи быкам!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:27) #
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online

А что было хорошего в матче ЦСКА-Зенит. Два перепуганных тренера. Одни молодой другой слишком старый. Обе команды не достойны чемпионства. Зенит понабрал игроков среднего уровня, но Луческу ошибся. Здесь не чемпионат Украины где этот его состав блистал бы
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ctalin
старый спартач не упустил возможность кольнуть цска!

smile Вообще-то он воспитанник ЦСКА.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Максимальная концентрация и вера в победу-дадут результат и без Смолова,
А мы будем болеть за вас!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Мда ..вся надёжа на краснодарских бразильянцев....Погода хорошая + 20..Не должны замерзнуть..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (0)

старый спартач не упустил возможность кольнуть цска!
Регистрация: 20.03.2016
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