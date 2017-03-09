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Дмитрий Сычев провел свой первый матч в пляжном футболе

Бывший форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев провел свой первый матч за клуб "Локомотив" по пляжному футболу.

33-х летний игрок, не выступает в большом футболе с ноября 2015 года, когда истек срок его контракта с московским "Локомотивом". В декабре того же года он был заявлен за одну из команд в Восточной лиге Москвы футбола "8 на 8".

ТАСС
Теги: Сычев
Сегодня, 15:19
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2
(1)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (1)
online

сам угробил свою карьеру...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:25) #
  • +4
  •  (6)

Красава, дальше в настольный футбол нужно заявиться .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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