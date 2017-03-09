Дмитрий Сычев провел свой первый матч в пляжном футболе

Бывший форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев провел свой первый матч за клуб "Локомотив" по пляжному футболу.33-х летний игрок, не выступает в большом футболе с ноября 2015 года, когда истек срок его контракта с московским "Локомотивом". В декабре того же года он был заявлен за одну из команд в Восточной лиге Москвы футбола "8 на 8".