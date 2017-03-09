Неймар: Месси точно подпишет новый контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Неймар рассказал том, что его коллега по амплуа Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.



"Месси точно подпишет новое соглашение с "Барселоной", - приводит слова бразильца BeInSports.