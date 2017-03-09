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Неймар: Месси точно подпишет новый контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Неймар рассказал том, что его коллега по амплуа Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

"Месси точно подпишет новое соглашение с "Барселоной", - приводит слова бразильца BeInSports.
Теги: Неймар Месси Барселона
Сегодня, 16:33
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