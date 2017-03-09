Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Ибрагимович, Погба и Мхитарян сыграют с "Ростовом" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

Запасные: Де Хеа, Лингард, Кэррик, Рашфорд, Мата, Валенсия, Марсьяль.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 20:03
Напечатать
12
(0)
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Мне все-таки больше запомнились овации на Энфилде... "Порвем-разорвем" перед матчем. Хороший такой втык во всю морду на стадионе, всухую, чемпиона Англии, три кубка держащего тогда - АПЛ, кубок наглии и КОК

это было в нашей жизни..и не далёка..
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Сантьяго Бернабеу провожал овациями футболистов Спартака..

Мне все-таки больше запомнились овации на Энфилде... "Порвем-разорвем" перед матчем. Хороший такой втык во всю морду на стадионе, всухую, чемпиона Англии, три кубка держащего тогда - АПЛ, кубок наглии и КОК

Цитата: Клан
И мы с МЮ Алекса Фергюсона на Олд-Траффорд сыграли 3-3

Я вот сейчас не совсем понял. Это ушастый решил сейчас чем-то гордиться? А чем? Ничьей? Или тремя пробоинами? smile Пончик, зна, есть такая команда в АПЛ, красно-синяя, кристал пэлас, ну допустим ее тренер. Алан Пардью "я в то время работал стекольщиком, мне позвонил друг, предложил стать профессиональным футболистом", кстати, у этого клуба и погоняло - "стекольщики", хотя ты знать должен... Так вот - Пардью и был лучшим тренером апл, при живом сэре Алексе, и Фергюссона он обувал, гм, неоднократно. Но это не меняет того, что САФ - это САФ, а про Алана Пардью даже на этом форуме, футбольном... Не особо-то и знают
Ну да, из этой красно-синей команды тренера сейчас тоже - выгнали. За вечные проепы, тоже, кого-то напоминает, правда?


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: Клан (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: OgreGate
А вам

А у нас Гвардиола на лавочке плакал, когда мы Барселону накуй из ЛЧ вышибли, в отличие от сраного ПСЖ smile

И мы с МЮ Алекса Фергюсона на Олд-Траффорд сыграли 3-3, и то,третий гол МЮ - рикошет. А так бы лососнули тунца)))
Регистрация: 28.02.2017
№9 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
А вам аплодировали болельщики чемпиона АПЛ

Сантьяго Бернабеу провожал овациями футболистов Спартака..
болелы Аякса..
Регистрация: 14.12.2011
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (4)
online

Да уж, составчик....., ладно, не ссать - играть...
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:28) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
Вы с МЮ хоть раз играли, клоуны свиноухие?

А вам аплодировали болельщики чемпиона АПЛ после того, как вы этого чемпиона всухую растерли по газону на его домашней арене? Скройся в сметану, пончик)


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: Клан (Сегодня, 20:19) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: OgreGate
И не таких козлов обламывали

Вы с МЮ хоть раз играли, клоуны свиноухие? smile
Регистрация: 28.02.2017
№5 Написал: vlees (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
мда )) Дэвид Де Хеа,Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия в запасе - ну что тут говорить...

Похороны
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, Рохо любит грубить, а у Ромеры не очень с штрафными, тащемта


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:09) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
мда )) Дэвид Де Хеа,Хуан Мата, Антони Марсьяль, Антонио Валенсия в запасе - ну что тут говорить...


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
Мощно

Да, зараза, страшно... Но куй его знает. не ложиться же до боя. И не таких козлов обламывали, и вообще - большой шкаф громче падает


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 20:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Мощно, но и мы не пальцем деланные. Удачи, Мужики!
Регистрация: 3.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.