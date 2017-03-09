Ибрагимович, Погба и Мхитарян сыграют с "Ростовом" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.



Запасные: Де Хеа, Лингард, Кэррик, Рашфорд, Мата, Валенсия, Марсьяль.