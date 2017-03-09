Тимофей Калачев пропустит ответный матч против "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев на 73-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" получил жёлтую карточку за неспортивное поведение и пропустит ответную встречу.



Матч пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".