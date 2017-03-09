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Тимофей Калачев пропустит ответный матч против "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев на 73-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" получил жёлтую карточку за неспортивное поведение и пропустит ответную встречу.

Матч пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
Теги: Калачев Ростов Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:27
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1
(1)
№1 Написал: Бриг (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Жаль...
Регистрация: 21.11.2016
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