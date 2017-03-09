Жозе Моуринью: исходя из условий, мы провели очень хороший матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Ростовом" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.



"Исходя из условий, мы провели очень хороший матч. Было невозможно сыграть лучше, играть в пас. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счёте в ответной встрече за счёт гола на чужом поле. Травм никто не получил", - приводит слова Моуринью BBC Sport.