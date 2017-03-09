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Жозе Моуринью: исходя из условий, мы провели очень хороший матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Ростовом" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Исходя из условий, мы провели очень хороший матч. Было невозможно сыграть лучше, играть в пас. Поэтому играли так, как этого требовала игра. Совершили одну ошибку в обороне. Теперь у нас есть небольшое преимущество в счёте в ответной встрече за счёт гола на чужом поле. Травм никто не получил", - приводит слова Моуринью BBC Sport.
Теги: Моуринью Ростов Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:28
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(1)
№4 Написал: Бриг (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Как в песне..Воооооооооооооот они условия...вооооооооооооооот она среда...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rusl0001
Жаль ты не приезжал в 2000, к Спартаку в Лужники (при поддержке 80 тыс).
Получил бы 4-1, да еще при минус 10.

даже здесь воспоминания о былой любви
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Rusl0001,
еще матч с Интером на эпичном огороде был. И ничего, особо никто не ныл.
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Вчера, 23:36) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль ты не приезжал в 2000, к Спартаку в Лужники (при поддержке 80 тыс).
Получил бы 4-1, да еще при минус 10.

А то приехал на курорт, с.ка, в город, где +12С, на 95% территории России не то, что трава, еще сугробы лежат.
Играли на траве. Грязи не было. Играть можно было. Плюс тепло.

Зажрался совсем.

Надеюсь, Бердыев сделает выводы и немного удачи и ппц тебе.
Посмотрим, что ты скажешь, если МЮ вылетит.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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