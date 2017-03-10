У Владимира Граната перелом ключицы, игрок выбыл до конца сезона

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Вчера 23:53
Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились (3)
Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились (3)
Вчера 23:21
TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед» (7)
TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед» (7)
Вчера 23:04
Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло (2)
Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло (2)
Вчера 22:52
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (94)
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (94)
Вчера 22:38
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Вчера 22:24
Иван Ракитич продлил контракт с "Барселоной"
Иван Ракитич продлил контракт с "Барселоной"
Вчера 21:56
"Сельта" - "Краснодар": стартовые составы команд (9)
"Сельта" - "Краснодар": стартовые составы команд (9)
Вчера 21:26
"Ростов-Арена" готова на 75 процентов
"Ростов-Арена" готова на 75 процентов
Вчера 20:48
Борис Ротенберг: "Краснодар" - это топовая команда (2)
Борис Ротенберг: "Краснодар" - это топовая команда (2)
Вчера 20:13
Болельщик "ПСЖ" написал заявление в полицию на Тиагу Мотту (1)
Болельщик "ПСЖ" написал заявление в полицию на Тиагу Мотту (1)
Вчера 20:08
"Ростов" покажет матч с "МЮ" на большом экране
"Ростов" покажет матч с "МЮ" на большом экране
Вчера 19:57
Руководство "Арсенала" обратилось к болельщикам
Руководство "Арсенала" обратилось к болельщикам
Вчера 19:22
Анатолий Пахомов: футболом в Сочи к чемпионату мира-2018 будут заниматься до 2500 детей (1)
Анатолий Пахомов: футболом в Сочи к чемпионату мира-2018 будут заниматься до 2500 детей (1)
Вчера 18:45
Евгений Муравьев: лучше быть лидером "Динамо", чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона (9)
Евгений Муравьев: лучше быть лидером "Динамо", чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона (9)
Вчера 18:32
Диего Марадона стал послом чемпионата Китая
Диего Марадона стал послом чемпионата Китая
Вчера 18:08
Лоренсо Мельгарехо тренировался в общей группе Спартака" (1)
Лоренсо Мельгарехо тренировался в общей группе Спартака" (1)
Вчера 17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Вчера 17:22
Соломон Кверквелия: в матче с "Краснодаром" победит тот, кто будет лучше готов физически
Соломон Кверквелия: в матче с "Краснодаром" победит тот, кто будет лучше готов физически
У Владимира Граната перелом ключицы, игрок выбыл до конца сезона
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) рассказал, что защитник команды Владимир Гранат выбыл до конца сезона.
У футболиста выявили перелом ключицы со смещением, в пятницу ему предстоит операция, передает "Газета.ru".
У футболиста выявили перелом ключицы со смещением, в пятницу ему предстоит операция, передает "Газета.ru".
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