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У Владимира Граната перелом ключицы, игрок выбыл до конца сезона

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) рассказал, что защитник команды Владимир Гранат выбыл до конца сезона.

У футболиста выявили перелом ключицы со смещением, в пятницу ему предстоит операция, передает "Газета.ru".
Теги: Гранат Данильянц Ростов
Сегодня, 00:18
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№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 00:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Володя, здоровья армян СУКА.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№4 Написал: Close M. city (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Новосельцеву, сраному хуесосу, такой же привет.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Сам ведь себе сделал. Бежал на Мхитаряна, видел его, специально врезался и так по уродски упал. Реально сам себе злой Буратино.
Выздоравливай, Бердыеву очень нужен состав.
Регистрация: 12.06.2016
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 00:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего себе ,здоровья Владимиру Гранату.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 00:19) #
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Болеет за:
«Рубин»
Здоровья Володя.
Регистрация: 14.08.2010
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