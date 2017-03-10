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Виталий Мутко: "Ростов" смотрелся достойно, понравился настрой команды

Президент РФС Виталий Мутко похвалил "Ростов" за игру с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

– Это была хорошая игра, наш клуб смотрелся достойно, матч мне понравился, понравился настрой "Ростова". "Манчестер" есть "Манчестер", это большие мастера. Ибрагимович свою игру сделал, нельзя сказать, что его было не видно. Он выполнил свою работу, организовал гол – создал момент, отдав прекрасную передачу Мхитаряну, и тот забил. Златан такой мастер, что его может быть не видно и 80 минут, но он выполнит свою работу.

– Не показалось, что "Ростов" временами смотрелся лучше "Манчестер Юнайтед"?

– В первом тайме у команды была одна тактика: впереди был Бухаров, играли длинными передачами, забросами. Бухаров старался, выигрывал единоборства. Во втором тайме "Ростов" немного перестроился, опустили мяч, начали играть в свой футбол. Газон не только "Манчестеру", но и нашей команде немножко мешал, потому что ребята техничные. И Азмун, и Полоз прекрасно напрягали, могли несколько раз забить. Все здорово выглядели, проявили огромную самоотдачу. Рад, что наши клубы так себя проявляют на международной арене.

– Какие перспективы у "Ростова" перед выездным матчем?

– Пропущенный мяч на своем поле, конечно, усложняет задачу – "Ростову" обязательно нужно забивать, а "Манчестер" устраивает даже нулевая ничья. Думаю, "Ростову" будет непросто на "Олд Траффорд", где соберется полный стадион. С другой стороны, "Ростов" впервые играет в еврокубках, да еще и против такой именитой команды. Считаю, что делает это достойно.

Матч ТВ
Теги: Мутко Ростов
Сегодня, 00:45
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