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Наставник "Сельты": победа вышла трудовой, впереди - тяжелый матч в России

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо прокомментировал первую игру 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (2:1).

– Несмотря на многочисленные голевые шансы "Сельта" добилась не лучшего счета…

– Да, у нас было много шансов забить. Первый тайм был в нашем исполнении лучше, чем второй. Мы доминировали на протяжении большей части игры, но затем пропустили гол и потеряли контроль над игрой.

Но все-таки добились победы, которая вышла трудовой. Впереди нас ждет тяжелый матч в России, - передает слова специалиста "СЭ".
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 01:58
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