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Кристиан Нобоа: "Ростов" сегодня не показал свой максимум, все-таки это "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа дал оценку матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1).
"Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это "Манчестер Юнайтед" – суперкоманда с супертренером.
Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной", – цитирует эквадорца 161.ru.
"Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это "Манчестер Юнайтед" – суперкоманда с супертренером.
Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной", – цитирует эквадорца 161.ru.
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