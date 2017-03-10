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Кристиан Нобоа: "Ростов" сегодня не показал свой максимум, все-таки это "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа дал оценку матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"Была тяжелая игра, но второй тайм команда провела лучше. Поле было плохим для обеих команд. Сегодня мы не показали свой максимум, можем играть лучше, но это "Манчестер Юнайтед" – суперкоманда с супертренером.

Самое главное, что сегодня мы старались, играли до конца, бились. У нас есть еще встреча в гостях, но она будет очень трудной", – цитирует эквадорца 161.ru.
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 02:09
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