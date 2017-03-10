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Виталий Мутко и Василий Голубев посетили раздевалки "Ростова" и "Манчестер Юнайтед"

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и губернатор Ростовской области Василий Голубев, присутствовавшие на первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" (1:1), после игры посетили раздевалки обеих команд.

Они пообщались с игроками, передает ТАСС. Визит в раздевалку гостей длился около трех минут. Ответная игра пройдет 16 марта в Манчестере.
Теги: Мутко Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:18
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