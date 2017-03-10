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Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни высказался относительно противостояния с "Ростовом" (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Игра проходила на тяжёлом газоне, но, несмотря на это, мы отличились в гостях. Тем самым наша команда имеет преимущество. 1:1 - хороший счёт в преддверии домашней встречи.

Считаю, "Ростов" — крепкая команда, однако на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч. 16 марта узнаем, выйдем ли в следующий этап, необходимо идти от игры к игре и не спешить", - цитирует Феллайни "Чемпионат".
Теги: Феллайни Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:29
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