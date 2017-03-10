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Андер Эррера: нам нужно прибавлять, если хотим пройти "Ростов"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера прокомментировал результат матча с "Ростовом" (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы контролировали игру. Даже когда они забили, мы владели преимуществом. Мы сыграли в такой футбол, потому что поле было плохого качества. Теперь все решится во второй игре.

У "Ростова" есть много хороших игроков. На "Олд Траффорд" будет труднее, потому что соперник постарается показать свой лучший футбол. На поле я чувствовал, что мы лучше "Ростова", но нам нужно прибавлять, если хотим выйти в следующий раунд", – цитирует Эрреру 161.ru.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов Эррера
Сегодня, 08:53
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