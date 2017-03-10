Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
01:03
И всё-таки дожали (2)
И всё-таки дожали (2)
Вчера 23:53
Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились (ВИДЕО) (6)
Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились (ВИДЕО) (6)
Вчера 23:21
TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед» (8)
TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед» (8)
Вчера 23:04
Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло (2)
Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло (2)
Вчера 22:52
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (96)
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (96)
Вчера 22:38
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Валерий Карпин: на том, как играет "Сельта", их можно поймать и наказать
Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин подвел итоги матча 1/8 Лиги Европы "Сельта" - "Краснодар" (2:1).
- Судя по счету, шансы на выход в четвертьфинал у "Краснодара" есть. А по игре?
- И по игре есть. Было видно, хотя представители "Сельты" и сами об этом говорят, - хозяева уставшие. Играют с января раз в три или четыре дня в Кубке, чемпионате, Лиге Европы. А футболистов Эдуардо Бериццо задействует не так много. Естественно, подсели во втором тайме. "Краснодар" стал больше владеть мячом, и вскрылись большие проблемы в обороне "Сельты".
- Гости после перерыва стали играть вторым номером?
- Да они и до перерыва так играли.
- Просто не было контратак.
- Не было. Но дело в не в том, что "Краснодар" хотел так играть, а в том, что хозяева вынудили его так играть.
- Чему поспособствовали кадровые проблемы наших.
- Потому и говорю: шансы есть. Восстановится Смолов, наберет форму Мамаев, смогут играть Калешин и Каборе. Все они - заметное усиление.
- Чем удивила "Сельта", как в плюс, так и в минус?
- Не удивила, а подтвердила то, что все игры команда начинает очень агрессивно. Бериссо три года помогал Марсело Бьелсе в сборной Чили и практикует тот же футбол: прессинг, игра один в один, крайние защитники легко могут оказаться на противоположном фланге и так далее. С одной стороны, это очень энергозатратно, хотя играть против такой тактики тяжело. С другой стороны, если из-под прессинга выйти, появляются свободные зоны, поскольку футболисты, прессингуя, оставляют свои позиции. На этом "Сельту" можно поймать и наказать.
- Как вам комментировалось на стадионе "Балаидос"?
- Нормально. Знакомые ощущения.
- Откуда?
- Я ведь комментировал раньше в Испании. Точно так же сидел на стадионе рядом с напарником, в наушниках.
- А мы-то думали — у вас дебют.
- На российском ТВ — дебют, а вообще нет.
Советский спорт
- Судя по счету, шансы на выход в четвертьфинал у "Краснодара" есть. А по игре?
- И по игре есть. Было видно, хотя представители "Сельты" и сами об этом говорят, - хозяева уставшие. Играют с января раз в три или четыре дня в Кубке, чемпионате, Лиге Европы. А футболистов Эдуардо Бериццо задействует не так много. Естественно, подсели во втором тайме. "Краснодар" стал больше владеть мячом, и вскрылись большие проблемы в обороне "Сельты".
- Гости после перерыва стали играть вторым номером?
- Да они и до перерыва так играли.
- Просто не было контратак.
- Не было. Но дело в не в том, что "Краснодар" хотел так играть, а в том, что хозяева вынудили его так играть.
- Чему поспособствовали кадровые проблемы наших.
- Потому и говорю: шансы есть. Восстановится Смолов, наберет форму Мамаев, смогут играть Калешин и Каборе. Все они - заметное усиление.
- Чем удивила "Сельта", как в плюс, так и в минус?
- Не удивила, а подтвердила то, что все игры команда начинает очень агрессивно. Бериссо три года помогал Марсело Бьелсе в сборной Чили и практикует тот же футбол: прессинг, игра один в один, крайние защитники легко могут оказаться на противоположном фланге и так далее. С одной стороны, это очень энергозатратно, хотя играть против такой тактики тяжело. С другой стороны, если из-под прессинга выйти, появляются свободные зоны, поскольку футболисты, прессингуя, оставляют свои позиции. На этом "Сельту" можно поймать и наказать.
- Как вам комментировалось на стадионе "Балаидос"?
- Нормально. Знакомые ощущения.
- Откуда?
- Я ведь комментировал раньше в Испании. Точно так же сидел на стадионе рядом с напарником, в наушниках.
- А мы-то думали — у вас дебют.
- На российском ТВ — дебют, а вообще нет.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.