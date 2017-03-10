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Валерий Карпин: на том, как играет "Сельта", их можно поймать и наказать

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин подвел итоги матча 1/8 Лиги Европы "Сельта" - "Краснодар" (2:1).

- Судя по счету, шансы на выход в четвертьфинал у "Краснодара" есть. А по игре?

- И по игре есть. Было видно, хотя представители "Сельты" и сами об этом говорят, - хозяева уставшие. Играют с января раз в три или четыре дня в Кубке, чемпионате, Лиге Европы. А футболистов Эдуардо Бериццо задействует не так много. Естественно, подсели во втором тайме. "Краснодар" стал больше владеть мячом, и вскрылись большие проблемы в обороне "Сельты".

- Гости после перерыва стали играть вторым номером?

- Да они и до перерыва так играли.

- Просто не было контратак.

- Не было. Но дело в не в том, что "Краснодар" хотел так играть, а в том, что хозяева вынудили его так играть.

- Чему поспособствовали кадровые проблемы наших.

- Потому и говорю: шансы есть. Восстановится Смолов, наберет форму Мамаев, смогут играть Калешин и Каборе. Все они - заметное усиление.

- Чем удивила "Сельта", как в плюс, так и в минус?

- Не удивила, а подтвердила то, что все игры команда начинает очень агрессивно. Бериссо три года помогал Марсело Бьелсе в сборной Чили и практикует тот же футбол: прессинг, игра один в один, крайние защитники легко могут оказаться на противоположном фланге и так далее. С одной стороны, это очень энергозатратно, хотя играть против такой тактики тяжело. С другой стороны, если из-под прессинга выйти, появляются свободные зоны, поскольку футболисты, прессингуя, оставляют свои позиции. На этом "Сельту" можно поймать и наказать.

- Как вам комментировалось на стадионе "Балаидос"?

- Нормально. Знакомые ощущения.

- Откуда?

- Я ведь комментировал раньше в Испании. Точно так же сидел на стадионе рядом с напарником, в наушниках.

- А мы-то думали — у вас дебют.

- На российском ТВ — дебют, а вообще нет.

Советский спорт
Теги: Карпин Краснодар Сельта
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шалимову стоило бы обратить внимание на свой левый фланг защиты.Сельта раз за разом спокойно,как на тренировке забрасывала мяч с этого фланга.Где в это время были левый полузащитник и защитник непонятно.А в последние десять минут левый фланг Краснодара ваще ушёл в центр!!!Отсюда и прилетел гол.
Регистрация: 2.04.2012
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