Валерий Карпин: на том, как играет "Сельта", их можно поймать и наказать

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин подвел итоги матча 1/8 Лиги Европы "Сельта" - "Краснодар" (2:1).- И по игре есть. Было видно, хотя представители "Сельты" и сами об этом говорят, - хозяева уставшие. Играют с января раз в три или четыре дня в Кубке, чемпионате, Лиге Европы. А футболистов Эдуардо Бериццо задействует не так много. Естественно, подсели во втором тайме. "Краснодар" стал больше владеть мячом, и вскрылись большие проблемы в обороне "Сельты".- Да они и до перерыва так играли.- Не было. Но дело в не в том, что "Краснодар" хотел так играть, а в том, что хозяева вынудили его так играть.- Потому и говорю: шансы есть. Восстановится Смолов, наберет форму Мамаев, смогут играть Калешин и Каборе. Все они - заметное усиление.- Не удивила, а подтвердила то, что все игры команда начинает очень агрессивно. Бериссо три года помогал Марсело Бьелсе в сборной Чили и практикует тот же футбол: прессинг, игра один в один, крайние защитники легко могут оказаться на противоположном фланге и так далее. С одной стороны, это очень энергозатратно, хотя играть против такой тактики тяжело. С другой стороны, если из-под прессинга выйти, появляются свободные зоны, поскольку футболисты, прессингуя, оставляют свои позиции. На этом "Сельту" можно поймать и наказать.- Нормально. Знакомые ощущения.- Я ведь комментировал раньше в Испании. Точно так же сидел на стадионе рядом с напарником, в наушниках.- На российском ТВ — дебют, а вообще нет.