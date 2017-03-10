Не "Барса" - "ПСЖ", конечно, но тоже интересно. Превью 19-го тура РФПЛ

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После умопомрачительных еврокубковых матчей возвращаться к просмотру национального чемпионата эмоционально непросто, но делать это надо, поскольку в Премьер-Лиге много своего неповторимого колорита и интересных событий. Rusfootball.info предваряет 19-й тур.
Стартует очередной игровой тур матчем в Туле, куда приедет «Урал». Состояние газона на стадионе «Арсенал» вызывало опасения, но Премьер-Лига одобрила проведение встречи именно на нем. Как заявил Гурам Аджоев, президент тульского клуба, никаких вопросов у комиссии не возникло. Что же, проверим качество поля уже сегодня. В любом случае мы помним, что оно будет одинаковым для обеих команд.
Неделю назад «Арсенал» крупно уступил «Оренбургу», а «Урал» обыграл «Амкар», но эти результаты не должны говорить о том, что гости будут фаворитом. Да, для них это будет уже третий матч после зимней паузы, и они будут в более хорошей форме, но в гостях в этом сезоне «шмели» выигрывали лишь однажды. Тульская команда, правда, продолжает оставаться чрезвычайно мало забивающей и не представляет самой большой угрозы, но когда, как не сейчас, ей начинать забивать и набирать очки.
10 марта, 19:00, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Вергара, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров – Шевченко
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Фидлер, Балажиц – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
Последние матчи: П П П В П / П Н В П В
Статистика личных встреч: 3 +0 =1 -2 2:4
Котировки: 2.53 - 2.93 - 3.19
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
«Крылья Советов» продолжат играть в Уфе, но теперь они будут в роли гостей. Подопечные Скрипченко попробуют сделать сразу несколько дел – реабилитироваться за разгромное поражение от «Локо», взять реванш у «Уфы» за поражение в первом круге и остановить победную поступь Сергея Семака в его новой команде. «Самарцы» по-прежнему не смогут рассчитывать на имеющие небольшие травмы Корниленко, Ткачева и Бруно, что существенно бьет по их атакующему потенциалу. Зуев, Паскуато и прочие футболисты, конечно, очень старательны, но в игре с «Локо» им не удалось совершить голевых свершений. Помочь в этом мог бы экс-полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов, который прошел медосмотр в «Крыльях», но его пока не успели дозаявить.
У «Уфы» проблем нет ни с атакой, ни с защитой. Башкирский клуб с минимальным счетом обыграл «Анжи» в кубке и «Терек» в чемпионате, что позволяет его болельщиками пребывать в отличном настроении. «Башкиры» поднялись уже на шестое место в таблице и рассчитывают, как минимум, сохранить его после встречи с «Крыльями». Семак не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Сысуева, но зато полностью восстановился от травмы Фатаи, и на него тренер может делать ставку в предстоящей игре. Интересно, что все предыдущие матчи «Уфы» и «Крыльев» заканчивались со счетом 1:0 в пользу одной из команд, что наталкивает на мысль о том, что много голов здесь ждать не приходится.
11 марта, 11:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Сысуев – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Безденежных, Засеев, Стоцкий - Слай
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Родич, Гаджибеков – Глеб, Бато, Башкиров, Чочиев, Зуев – Паскуато
Последние матчи: В В П В В / П В В Н П
Статистика личных встреч: 3 +2 =0 -1 2:1
Котировки: 2.42 - 2.95 - 3.36
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Нобель Арустамян
Стыд в исполнении «Томи» под названием «доигрывание сезона с целью вылететь в ФНЛ» продолжается, и на очереди визит в столицу. На своей памяти сегодня первый случай, когда в разделе «котировки» напротив одной из команд я написал число 45. Думаю, мало у кого есть сомнения относительно победителя предстоящего матча, а потому вся интрига может быть лишь в том, сколько именно голов наколотит ЦСКА в ворота бедной «Томи».
«Армейцы» потеряли из-за дисквалификации Вернблума, и его место, вероятнее всего, займет Натхо. Возможно, не сыграет в субботу Щенников, который покинул поле во встрече с «Зенитом» с небольшой травмой. Что касается «томичей», то у них под вопросом участие в матче Митерева, получившего повреждение в игре с «Ростовом». Зато отбыл дисквалификацию и готов сыграть против действующего чемпиона России Евгений Баляйкин.
11 марта, 14:00, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Вернблум – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес – Дзагоев, Натхо, Ионов, Головин – Оланаре
"Томь": Мелихов - Карымов, Осипов, Букачев – Чуперка, Попов, Пугин, Баляйкин – Соболев, Сасин, Голышев
Последние матчи: В Н В В Н / Н П П П
Статистика личных встреч: 17 +12 =4 -1 26:7
Котировки: 1.02 - 21.00 - 45.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Денис Казанский, Семен Зигаев
«Рубин», как и «Уфа», после зимней паузы одержал по одной минимальной победе в кубке и чемпионате и находится в хорошей форме. После ряда успешных результатов «казанцы» поднялись на девятое место, а победа в этом туре может расположить их и вовсе на четвертой строчке. На своем поле «казанцы» не проигрывают с 19 августа прошлого года, и их шансы продолжить эту серию весьма высоки.
Несмотря на уверенный разгром тульского «Арсенала», «Оренбург» все еще остается одним из аутсайдеров лиги. Гостевых побед на их счету, например, по-прежнему нет. Конечно, весной ситуация может резко поменяться – все-таки команда усилилась рядом хороших игроков, но на данный момент по предварительным раскладам она уступает более отточенному механизму Хави Грасии.
Если говорить о потерях, то важно напомнить, что «Рубин» вынужден обходиться без Рубена Рочины, который еще несколько недель будет лечить свою травму. Зато вернулся к тренировкам Алекс Сонг, а также отбыл дисквалификацию и готов сыграть в субботу Эльмир Набиуллин. У «Оренбурга» список травмированных столь же короткий, как и у «Рубина», и содержит ровно одну фамилию – Георгий Габулов из-за серьезной травмы колена не покидает его уже очень долгое время.
11 марта, 16:30, стадион "Центральный", Казань
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Воробьев, Благо, Коронов, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: Н Н В П В / Н П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 1:1
Котировки: 1.89 - 3.27 - 4.67
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Неценко
«Амкар» начал весеннюю часть сезона с поражения на выезде, но всем известно, что его сильной стороной является игра не в гостях, а на своем поле. «Пермяки» остаются единственной командой, которая до сих пор еще ни разу не пропускала в домашней встрече. Достижение, вне всяких сомнений, весомое, поскольку этих самых встреч у «Амкара» было уже целых 8. Только «Крыльям» и «Локомотиву» удалось увезти из Перми по 1 очку, а все остальные были «пермяками» сухо и беспощадно биты.
Исходя из этих данных, «Зенит» не стоит считать явным фаворитом предстоящего матча. «Питерцы» при Луческу вообще не лучшим образом играют на выезде – лишь 2 победы из 8 возможных, а тут еще и соперник крайне неуступчивый. С другой стороны, питерская команда за всю историю лишь дважды проиграла «Амкару», да и в Пермь она прибудет в самом боевом составе.
Из числа не до конца восстановившихся от травм остался только Смольников, а все остальные, включая Кержакова и Новосельцева, готовы выйти на поле. У «Амкара» вернулся к тренировкам Алихан Шаваев, но по-прежнему имеет небольшое повреждение Баланович. Из-за дисквалификации матч пропустит Зайцев, что, конечно же, добавит Гаджиеву головной боли. С уходом Джикии защитная линия в его команде стала совсем малочисленной, и из реальных вариантов замены Зайцеву видится только Черенчиков, который в этом сезоне сыграл лишь 72 минуты.
12 марта, 11:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Зайцев – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Черенчиков, Идову, Занев – Огуде, Гол, Комолов, Милькович – Гасилин, Бодул
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
Последние матчи: П В В В П / В П В Н Н
Статистика личных встреч: 25 +2 =9 -14 13:41
Котировки: 4.53 - 3.33 - 1.89
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментатор: Федор Погорелов
Лидер чемпионата в прошлом туре упустил шанс оторваться от преследователей еще на несколько очков и на этой неделе должен, как минимум, не подпустить их ближе. Соперник у «Спартака» не самый ужасающий, что подтверждают, например, котировки букмекеров. Хотя и без них понятно, что «Анжи» в весенней части сезона будет непросто из-за взятого курса на омоложение состава и изменение игры. В первых двух встречах после зимнего перерыва подопечным Григоряна не удалось ни забить, ни хотя бы сыграть вничью. Сделать это против команды, которая пропустила на своем поле лишь 3 мяча и выиграла 8 матчей из 9, будет еще сложнее.
Тем более, что у «Анжи» не сможет сыграть из-за дисквалификации атакующий полузащитник Эззатолахи. У «Спартака» же не только нет дисквалифицированных, но и есть сразу три игрока, отбывавших штраф в прошлом туре – в расположении Карреры вернутся Джикия, Маурисио и, что самое главное, Промес. Также сможет сыграть в предстоящей встрече Мельгарехо, который в четверг вернулся к тренировкам в общей группе. Единственное, что может расстраивать «красно-белых», так это травма их капитана Дениса Глушакова – из-за мышечного повреждения он пропустит, как минимум, одну игру.
12 марта, 16:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – Эззатолахи
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов – Зе Луиш, Луис Адриано
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Брызгалов, Жиров, Паршивлюк - Фибель, Хубулов, Кацаев, Батов – Прудников, Будковский
Последние матчи: В В П В Н / П П В П П
Статистика личных встреч: 19 +12 =3 -4 33:17
Котировки: 1.34 - 4.84 - 10.09
Матч первого круга: 2:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Павел Занозин
После исторического матча с «Манчестер Юнайтед» «Ростову» предстоит ненадолго вернуться в российскую действительность и сыграть с «Тереком». Можно подумать, что тренерский штаб во главе с Данильянцем даст отдохнуть своим основным игрокам, но нельзя забывать, что воскресная игра будет очень важной с точки зрения турнирной таблицы. «Ростовчане» и «грозненцы» располагаются в районе 5-7 мест и имеют одинаковое количество набранных очков. Победитель не только обгонит соперника, но и получит шанс подняться на четвертую строчку.
«Ростов», кстати говоря, еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках Премьер-Лиги. Из 9 матчей 7 закончились победой хозяев и лишь «Уралу» с «Зенитом» удалось сыграть с «ростовчанами» вничью. При этом пропустили «желто-синие» лишь два раза. В этой связи «Тереку», который не особо блещет игрой на выезде, придется очень непросто. С другой стороны, у Рахимова практически нет потерь в составе.
Есть вопросы относительно участия в матче Олега Иванова, который пропустил игру с «Уфой» из-за температуры, но уже сообщалось о том, что он будет готов сыграть в это воскресенье. У «Ростова» по-прежнему травмирован Сослан Джанаев, а в четверг к нему в компанию добавился Гранат. Если кто не смотрел матч против «МЮ», сообщаем, что у Владимира серьезное повреждение – перелом ключицы со смещением. До конца сезона он теперь почти наверняка не сыграет.
12 марта, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун – Бухаров
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Пирис, Роши, Бериша – Балай
Последние матчи: Н В П Н В / Н П В П П
Статистика личных встреч: 19 +7 =5 -7 21:23
Котировки: 2.32 - 3.14 - 3.34
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Артем Шмельков
Из-за участия в Лиге Европы «Краснодар» попросил перенести игру с «Локомотивом» на понедельник, и по регламенту его просьба была одобрена. Конечно, это вызвало возмущение болельщиков московского клуба, которым придется идти на стадион не в выходной, а в будний день, но ничего изменить нельзя. Между тем, встреча будет иметь важнейшее значение. Несмотря на то, что команды в таблице разделяет 6 мест, по очкам они находятся друг от друга на расстоянии одной победы. И если она случится в исполнении «Локо», то команда Семина продлит свою беспроигрышную серию в рамках Премьер-Лиги до семи матчей и вплотную подойдет к зоне еврокубков.
Интересно, что «Краснодар» в этом сезоне еще ни разу не побеждал на выезде – в 7 встречах он 5 раз играл вничью и дважды проигрывал. Вероятность того, что эта серия продлится, становится выше из-за ряда привходящих обстоятельств. Из-за травмы команде по-прежнему не может помочь ее главный бомбардир Федор Смолов. Также в лазарете значатся Петров, Измайлов, Калешин и Каборе. При этом практически полностью залечил повреждение Мамаев, который уже сыграл немного времени в матче против «Сельты».
У «Локомотива» по индивидуальной программе готовятся только Антон Миранчук и Фарфан, а все остальные готовы сыграть против «Краснодара». Единственное ограничение касается Ари, который находится в «Локо» на правах аренды и принадлежит как раз таки «быкам». В договоре между клубами прописано, что бразилец не имеет права играть против своей бывшей команды, но «железнодорожники» могут выпустить его на поле, заплатив за это штраф в размере 500 000 евро. Любопытно, что при этом находящийся в аренде в «Краснодаре» из «Локомотива» Шишкин не имеет никаких запретов относительно участия в предстоящем матче.
13 марта, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Баринов, Фернандеш – Майкон
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Налдо, Шишкин, Рамирес, Мартынович – Жигулев, Подберезкин, Классон, Перейра – Вандерсон
Последние матчи: Н Н В В В / В В П Н Н
Статистика личных встреч: 11 +8 =1 -2 21:12
Котировки: 2.36 - 3.14 - 3.25
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Дмитрий Сенников, Михаил Моссаковский
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Арсенал" - "Урал"
Стартует очередной игровой тур матчем в Туле, куда приедет «Урал». Состояние газона на стадионе «Арсенал» вызывало опасения, но Премьер-Лига одобрила проведение встречи именно на нем. Как заявил Гурам Аджоев, президент тульского клуба, никаких вопросов у комиссии не возникло. Что же, проверим качество поля уже сегодня. В любом случае мы помним, что оно будет одинаковым для обеих команд.
Неделю назад «Арсенал» крупно уступил «Оренбургу», а «Урал» обыграл «Амкар», но эти результаты не должны говорить о том, что гости будут фаворитом. Да, для них это будет уже третий матч после зимней паузы, и они будут в более хорошей форме, но в гостях в этом сезоне «шмели» выигрывали лишь однажды. Тульская команда, правда, продолжает оставаться чрезвычайно мало забивающей и не представляет самой большой угрозы, но когда, как не сейчас, ей начинать забивать и набирать очки.
10 марта, 19:00, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Вергара, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров – Шевченко
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Фидлер, Балажиц – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
Последние матчи: П П П В П / П Н В П В
Статистика личных встреч: 3 +0 =1 -2 2:4
Котировки: 2.53 - 2.93 - 3.19
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Филипп Кудрявцев
"Уфа" – "Крылья Советов"
«Крылья Советов» продолжат играть в Уфе, но теперь они будут в роли гостей. Подопечные Скрипченко попробуют сделать сразу несколько дел – реабилитироваться за разгромное поражение от «Локо», взять реванш у «Уфы» за поражение в первом круге и остановить победную поступь Сергея Семака в его новой команде. «Самарцы» по-прежнему не смогут рассчитывать на имеющие небольшие травмы Корниленко, Ткачева и Бруно, что существенно бьет по их атакующему потенциалу. Зуев, Паскуато и прочие футболисты, конечно, очень старательны, но в игре с «Локо» им не удалось совершить голевых свершений. Помочь в этом мог бы экс-полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов, который прошел медосмотр в «Крыльях», но его пока не успели дозаявить.
У «Уфы» проблем нет ни с атакой, ни с защитой. Башкирский клуб с минимальным счетом обыграл «Анжи» в кубке и «Терек» в чемпионате, что позволяет его болельщиками пребывать в отличном настроении. «Башкиры» поднялись уже на шестое место в таблице и рассчитывают, как минимум, сохранить его после встречи с «Крыльями». Семак не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Сысуева, но зато полностью восстановился от травмы Фатаи, и на него тренер может делать ставку в предстоящей игре. Интересно, что все предыдущие матчи «Уфы» и «Крыльев» заканчивались со счетом 1:0 в пользу одной из команд, что наталкивает на мысль о том, что много голов здесь ждать не приходится.
11 марта, 11:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Сысуев – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Живоглядов - Пауревич, Безденежных, Засеев, Стоцкий - Слай
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Родич, Гаджибеков – Глеб, Бато, Башкиров, Чочиев, Зуев – Паскуато
Последние матчи: В В П В В / П В В Н П
Статистика личных встреч: 3 +2 =0 -1 2:1
Котировки: 2.42 - 2.95 - 3.36
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Нобель Арустамян
ЦСКА – "Томь"
Стыд в исполнении «Томи» под названием «доигрывание сезона с целью вылететь в ФНЛ» продолжается, и на очереди визит в столицу. На своей памяти сегодня первый случай, когда в разделе «котировки» напротив одной из команд я написал число 45. Думаю, мало у кого есть сомнения относительно победителя предстоящего матча, а потому вся интрига может быть лишь в том, сколько именно голов наколотит ЦСКА в ворота бедной «Томи».
«Армейцы» потеряли из-за дисквалификации Вернблума, и его место, вероятнее всего, займет Натхо. Возможно, не сыграет в субботу Щенников, который покинул поле во встрече с «Зенитом» с небольшой травмой. Что касается «томичей», то у них под вопросом участие в матче Митерева, получившего повреждение в игре с «Ростовом». Зато отбыл дисквалификацию и готов сыграть против действующего чемпиона России Евгений Баляйкин.
11 марта, 14:00, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Вернблум – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес – Дзагоев, Натхо, Ионов, Головин – Оланаре
"Томь": Мелихов - Карымов, Осипов, Букачев – Чуперка, Попов, Пугин, Баляйкин – Соболев, Сасин, Голышев
Последние матчи: В Н В В Н / Н П П П
Статистика личных встреч: 17 +12 =4 -1 26:7
Котировки: 1.02 - 21.00 - 45.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Денис Казанский, Семен Зигаев
"Рубин" - "Оренбург"
«Рубин», как и «Уфа», после зимней паузы одержал по одной минимальной победе в кубке и чемпионате и находится в хорошей форме. После ряда успешных результатов «казанцы» поднялись на девятое место, а победа в этом туре может расположить их и вовсе на четвертой строчке. На своем поле «казанцы» не проигрывают с 19 августа прошлого года, и их шансы продолжить эту серию весьма высоки.
Несмотря на уверенный разгром тульского «Арсенала», «Оренбург» все еще остается одним из аутсайдеров лиги. Гостевых побед на их счету, например, по-прежнему нет. Конечно, весной ситуация может резко поменяться – все-таки команда усилилась рядом хороших игроков, но на данный момент по предварительным раскладам она уступает более отточенному механизму Хави Грасии.
Если говорить о потерях, то важно напомнить, что «Рубин» вынужден обходиться без Рубена Рочины, который еще несколько недель будет лечить свою травму. Зато вернулся к тренировкам Алекс Сонг, а также отбыл дисквалификацию и готов сыграть в субботу Эльмир Набиуллин. У «Оренбурга» список травмированных столь же короткий, как и у «Рубина», и содержит ровно одну фамилию – Георгий Габулов из-за серьезной травмы колена не покидает его уже очень долгое время.
11 марта, 16:30, стадион "Центральный", Казань
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Воробьев, Благо, Коронов, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: Н Н В П В / Н П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 1:1
Котировки: 1.89 - 3.27 - 4.67
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Неценко
"Амкар" - "Зенит"
«Амкар» начал весеннюю часть сезона с поражения на выезде, но всем известно, что его сильной стороной является игра не в гостях, а на своем поле. «Пермяки» остаются единственной командой, которая до сих пор еще ни разу не пропускала в домашней встрече. Достижение, вне всяких сомнений, весомое, поскольку этих самых встреч у «Амкара» было уже целых 8. Только «Крыльям» и «Локомотиву» удалось увезти из Перми по 1 очку, а все остальные были «пермяками» сухо и беспощадно биты.
Исходя из этих данных, «Зенит» не стоит считать явным фаворитом предстоящего матча. «Питерцы» при Луческу вообще не лучшим образом играют на выезде – лишь 2 победы из 8 возможных, а тут еще и соперник крайне неуступчивый. С другой стороны, питерская команда за всю историю лишь дважды проиграла «Амкару», да и в Пермь она прибудет в самом боевом составе.
Из числа не до конца восстановившихся от травм остался только Смольников, а все остальные, включая Кержакова и Новосельцева, готовы выйти на поле. У «Амкара» вернулся к тренировкам Алихан Шаваев, но по-прежнему имеет небольшое повреждение Баланович. Из-за дисквалификации матч пропустит Зайцев, что, конечно же, добавит Гаджиеву головной боли. С уходом Джикии защитная линия в его команде стала совсем малочисленной, и из реальных вариантов замены Зайцеву видится только Черенчиков, который в этом сезоне сыграл лишь 72 минуты.
12 марта, 11:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Зайцев – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Конде, Черенчиков, Идову, Занев – Огуде, Гол, Комолов, Милькович – Гасилин, Бодул
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
Последние матчи: П В В В П / В П В Н Н
Статистика личных встреч: 25 +2 =9 -14 13:41
Котировки: 4.53 - 3.33 - 1.89
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментатор: Федор Погорелов
"Спартак" – "Анжи"
Лидер чемпионата в прошлом туре упустил шанс оторваться от преследователей еще на несколько очков и на этой неделе должен, как минимум, не подпустить их ближе. Соперник у «Спартака» не самый ужасающий, что подтверждают, например, котировки букмекеров. Хотя и без них понятно, что «Анжи» в весенней части сезона будет непросто из-за взятого курса на омоложение состава и изменение игры. В первых двух встречах после зимнего перерыва подопечным Григоряна не удалось ни забить, ни хотя бы сыграть вничью. Сделать это против команды, которая пропустила на своем поле лишь 3 мяча и выиграла 8 матчей из 9, будет еще сложнее.
Тем более, что у «Анжи» не сможет сыграть из-за дисквалификации атакующий полузащитник Эззатолахи. У «Спартака» же не только нет дисквалифицированных, но и есть сразу три игрока, отбывавших штраф в прошлом туре – в расположении Карреры вернутся Джикия, Маурисио и, что самое главное, Промес. Также сможет сыграть в предстоящей встрече Мельгарехо, который в четверг вернулся к тренировкам в общей группе. Единственное, что может расстраивать «красно-белых», так это травма их капитана Дениса Глушакова – из-за мышечного повреждения он пропустит, как минимум, одну игру.
12 марта, 16:30, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – Эззатолахи
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов – Зе Луиш, Луис Адриано
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Брызгалов, Жиров, Паршивлюк - Фибель, Хубулов, Кацаев, Батов – Прудников, Будковский
Последние матчи: В В П В Н / П П В П П
Статистика личных встреч: 19 +12 =3 -4 33:17
Котировки: 1.34 - 4.84 - 10.09
Матч первого круга: 2:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Павел Занозин
"Ростов" – "Терек"
После исторического матча с «Манчестер Юнайтед» «Ростову» предстоит ненадолго вернуться в российскую действительность и сыграть с «Тереком». Можно подумать, что тренерский штаб во главе с Данильянцем даст отдохнуть своим основным игрокам, но нельзя забывать, что воскресная игра будет очень важной с точки зрения турнирной таблицы. «Ростовчане» и «грозненцы» располагаются в районе 5-7 мест и имеют одинаковое количество набранных очков. Победитель не только обгонит соперника, но и получит шанс подняться на четвертую строчку.
«Ростов», кстати говоря, еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках Премьер-Лиги. Из 9 матчей 7 закончились победой хозяев и лишь «Уралу» с «Зенитом» удалось сыграть с «ростовчанами» вничью. При этом пропустили «желто-синие» лишь два раза. В этой связи «Тереку», который не особо блещет игрой на выезде, придется очень непросто. С другой стороны, у Рахимова практически нет потерь в составе.
Есть вопросы относительно участия в матче Олега Иванова, который пропустил игру с «Уфой» из-за температуры, но уже сообщалось о том, что он будет готов сыграть в это воскресенье. У «Ростова» по-прежнему травмирован Сослан Джанаев, а в четверг к нему в компанию добавился Гранат. Если кто не смотрел матч против «МЮ», сообщаем, что у Владимира серьезное повреждение – перелом ключицы со смещением. До конца сезона он теперь почти наверняка не сыграет.
12 марта, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун – Бухаров
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Пирис, Роши, Бериша – Балай
Последние матчи: Н В П Н В / Н П В П П
Статистика личных встреч: 19 +7 =5 -7 21:23
Котировки: 2.32 - 3.14 - 3.34
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Артем Шмельков
"Локомотив" - "Краснодар"
Из-за участия в Лиге Европы «Краснодар» попросил перенести игру с «Локомотивом» на понедельник, и по регламенту его просьба была одобрена. Конечно, это вызвало возмущение болельщиков московского клуба, которым придется идти на стадион не в выходной, а в будний день, но ничего изменить нельзя. Между тем, встреча будет иметь важнейшее значение. Несмотря на то, что команды в таблице разделяет 6 мест, по очкам они находятся друг от друга на расстоянии одной победы. И если она случится в исполнении «Локо», то команда Семина продлит свою беспроигрышную серию в рамках Премьер-Лиги до семи матчей и вплотную подойдет к зоне еврокубков.
Интересно, что «Краснодар» в этом сезоне еще ни разу не побеждал на выезде – в 7 встречах он 5 раз играл вничью и дважды проигрывал. Вероятность того, что эта серия продлится, становится выше из-за ряда привходящих обстоятельств. Из-за травмы команде по-прежнему не может помочь ее главный бомбардир Федор Смолов. Также в лазарете значатся Петров, Измайлов, Калешин и Каборе. При этом практически полностью залечил повреждение Мамаев, который уже сыграл немного времени в матче против «Сельты».
У «Локомотива» по индивидуальной программе готовятся только Антон Миранчук и Фарфан, а все остальные готовы сыграть против «Краснодара». Единственное ограничение касается Ари, который находится в «Локо» на правах аренды и принадлежит как раз таки «быкам». В договоре между клубами прописано, что бразилец не имеет права играть против своей бывшей команды, но «железнодорожники» могут выпустить его на поле, заплатив за это штраф в размере 500 000 евро. Любопытно, что при этом находящийся в аренде в «Краснодаре» из «Локомотива» Шишкин не имеет никаких запретов относительно участия в предстоящем матче.
13 марта, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Баринов, Фернандеш – Майкон
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Налдо, Шишкин, Рамирес, Мартынович – Жигулев, Подберезкин, Классон, Перейра – Вандерсон
Последние матчи: Н Н В В В / В В П Н Н
Статистика личных встреч: 11 +8 =1 -2 21:12
Котировки: 2.36 - 3.14 - 3.25
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Трушечкин, Дмитрий Шнякин, Дмитрий Сенников, Михаил Моссаковский
Иван Долинин, Rusfootball.info
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