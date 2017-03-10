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Николас Ломбертс покинул поле в процессе тренировки "Зенита"

"Зенит" проводит открытую тренировку в преддверии выездного матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром", передает "СЭ".

На занятие вышли все игроки, кроме защитника Игоря Смольникова. Также в процессе поле покинул защитник Николас Ломбертс. Как отметил игрок, у него болит рука.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:57
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№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у него болит рука
Дзюба лысого целует, Ломбертс - гоняет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:00) #
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Зря Николая списали.
Теперь у него испортилось настроение, ухудшился аппетит, начали болеть руки, такое впечатление, что бегает на руках или сменил амплуа на вратарское))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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