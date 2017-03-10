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Николас Ломбертс покинул поле в процессе тренировки "Зенита"
"Зенит" проводит открытую тренировку в преддверии выездного матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром", передает "СЭ".
На занятие вышли все игроки, кроме защитника Игоря Смольникова. Также в процессе поле покинул защитник Николас Ломбертс. Как отметил игрок, у него болит рука.
На занятие вышли все игроки, кроме защитника Игоря Смольникова. Также в процессе поле покинул защитник Николас Ломбертс. Как отметил игрок, у него болит рука.
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