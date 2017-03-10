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Виталий Денисов: не думаю, что травмы у "Краснодара" нам сильно помогут

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов считает, что большое количество травмированных игроков "Краснодара" не сыграет на руку железнодорожникам в предстоящем матче 19-го тура.

"Видел (четвертьфинальную) игру "Краснодара" с "Уралом" в Кубке России ("Краснодар" проиграл "Уралу" по пенальти - Прим.), плюс часть игры со "Спартаком". То, что у них много травмированных игроков основы, думаю, не повлияет на игру, ведь есть другие футболисты, которые их заменят.

Нельзя сказать, что у нас какая-то новая схема. Все зависит от тренера, который готовит команду. Лично мне кажется, что стало чуть тяжелее в плане работы. Больше нагрузки дается крайним защитникам, тяжело было привыкать первое время. Получается, мне нужно быть и в атаке, и в обороне. Есть свои плюсы и минусы, которые я должен принимать как профессионал", - цитирует Денисова ТАСС.
Теги: Денисов В. Локомотив
Сегодня, 12:51
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