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Клаудио Раньери может продолжить карьеру в "Палермо"
Экс-наставник "Лестера" Клаудио Раньери может продолжить карьеру в "Палермо", борющемся за выживание в итальянской Серии А, передает "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.
Ранее в "Палермо" сменился президент, и новый босс Пол Боккальини хочет видеть Раньери у руля команды. Помешать заключению контракта могут оклад 65-летнего специалиста, а также то, что соглашение с нынешним рулевым команды Диего Лопеса истечет только в 2018 году.
Ранее в "Палермо" сменился президент, и новый босс Пол Боккальини хочет видеть Раньери у руля команды. Помешать заключению контракта могут оклад 65-летнего специалиста, а также то, что соглашение с нынешним рулевым команды Диего Лопеса истечет только в 2018 году.
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