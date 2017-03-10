Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Артем Ребров: "Анжи" против "Спартака" будет "умирать" на поле

Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает, что футболисты "Анжи" будут биться и "умирать" на поле ради победы в матче 19-го тура премьер-лиги над красно-белыми.

"Сейчас все мои мысли связаны с предстоящей игрой с "Анжи". Мы хотим заработать три очка. Мы разбирали соперника, были теоретические занятия. Против нас все будут "умирать" на поле, биться, в том числе и "Анжи", и нам будет явно не просто.

Сейчас "Анжи" называют спартаковской командой, но это не добавляет дополнительных эмоций. Мы хорошо общаемся за полем с ребятами, но со стартовым свистком все уходит на задний план. Они не враги, но соперники, которых нужно обыграть.

Глушаков? Мне и всей команде неприятно, что он получил травму. Очень хочется, чтобы он скорее вернулся на поле, он наш лидер. И не так важно, кто будет с капитанской повязкой в воскресенье, главное, чтобы мы победили", - цитирует Реброва ТАСС.
Теги: Ребров Спартак Анжи
Сегодня, 13:49
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Они будут умирать, а вы им живой воды не давайте. А после матча спортсменов из Дагестана там же и похороните, за воротами.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: ачуда (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (2)

Главное чтобы ты в рамке не наделал ляпов и в штрафной площадке не косячил, тогда все будет под 3,4,5,6-0.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 14:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такие же разговоры были "в прошлый раз", когда говорили о .... Надо не лежать, а играть в воротах, ... и "спасать"!!! Для этого вратарь и нужен!!!
Регистрация: 13.09.2012
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:02) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
так помогите им " умереть " laughing


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (4)
online

а что кто то играет по другому против Спартака ?

Постоянно все умирают, бьются ... а потом другие матчи сливают, так как все силы на Спартак слили !
Регистрация: 9.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.