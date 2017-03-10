Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
01:03
И всё-таки дожали (3)
И всё-таки дожали (3)
Артем Ребров: "Анжи" против "Спартака" будет "умирать" на поле
Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает, что футболисты "Анжи" будут биться и "умирать" на поле ради победы в матче 19-го тура премьер-лиги над красно-белыми.
"Сейчас все мои мысли связаны с предстоящей игрой с "Анжи". Мы хотим заработать три очка. Мы разбирали соперника, были теоретические занятия. Против нас все будут "умирать" на поле, биться, в том числе и "Анжи", и нам будет явно не просто.
Сейчас "Анжи" называют спартаковской командой, но это не добавляет дополнительных эмоций. Мы хорошо общаемся за полем с ребятами, но со стартовым свистком все уходит на задний план. Они не враги, но соперники, которых нужно обыграть.
Глушаков? Мне и всей команде неприятно, что он получил травму. Очень хочется, чтобы он скорее вернулся на поле, он наш лидер. И не так важно, кто будет с капитанской повязкой в воскресенье, главное, чтобы мы победили", - цитирует Реброва ТАСС.
"Сейчас все мои мысли связаны с предстоящей игрой с "Анжи". Мы хотим заработать три очка. Мы разбирали соперника, были теоретические занятия. Против нас все будут "умирать" на поле, биться, в том числе и "Анжи", и нам будет явно не просто.
Сейчас "Анжи" называют спартаковской командой, но это не добавляет дополнительных эмоций. Мы хорошо общаемся за полем с ребятами, но со стартовым свистком все уходит на задний план. Они не враги, но соперники, которых нужно обыграть.
Глушаков? Мне и всей команде неприятно, что он получил травму. Очень хочется, чтобы он скорее вернулся на поле, он наш лидер. И не так важно, кто будет с капитанской повязкой в воскресенье, главное, чтобы мы победили", - цитирует Реброва ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.